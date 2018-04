José María Cabral plantea trasladar a otro territorio cárcel de La Victoria

SANTO DOMINGO. El Cineasta José María Cabral volvió a calificar de inhabitables a las cárceles dominicanas y reiteró su llamado a la reformulación y eliminación del viejo modelo, pues a su juicio, no contribuye a la integración de los internos, sino que los deshumaniza y los margina.

Al ser contactado por Diario Libre a raíz de una publicación que hiciera en su cuenta de Instagram, en la que invitaba al presidente dominicano Danilo Medina a “ver la película ‘Carpinteros’ y luego conversar sobre el presente y futuro de los centros penitenciarios en la RD”, el director señaló que es prácticamente imposible que los internos puedan reformarse con las precarias condiciones de cárceles como: La Victoria, 15 de Azua y Najayo viejo, e hizo un llamado a que sean integradas al nuevo modelo carcelario.

“Se nota mucho la diferencia entre Najayo y La Victoria. La Victoria es una total derrota, y por más cárceles que tengamos y metamos presos a los que delinquen, no tendremos una verdadera solución si no se integran al nuevo modelo”, detalló, al tiempo de expresar que no ha recibido respuesta estatal a su solicitud.

“Cuando presentamos la película en festivales internacionales la gente se asombra de cómo viven los internos, porque al final del día, Carpinteros es una película humana, que humaniza a los internos, que necesitan comer, dormir en un espacio donde puedan reformarse”, dijo Cabral.

“No podemos seguir dándole la espalda a esta realidad. Hay que empezar a hablarlo”, sentenció.

“El primer problema de las cárceles del viejo modelo es que están sobrepobladas, por pabellón hay 200 ó 300 personas más de las que deberían haber, si alguien se enferma lo hacen todos. Hay gente que duerme en el piso o parada. No hay manera alguna de coexistir en este universo”, finalizó.