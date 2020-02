$!“Call of the wild”, una aventura inolvidable

Esta semana se estrenaron varias películas en las salas de cine local, y entre ellas está “Call of the wild”, película dirigida por Chris Sanders y protagonizada por Harrison Ford, Dan Stevens, Bradley Whitford, Karen Gillan y Omar Sy. Aquí conocemos la historia de Buck, un perro cuya vida cambia repentinamente cuando su dueño se muda de California a los exóticos parajes de Alaska durante la Fiebre del oro de Klondike a finales del siglo XIX. Ahí Buck formará parte de un grupo de perros de trineo y formará parte de una increíble aventura que lo ayudará a descubrir su lugar en el mundo.

Esta película es una adaptación del libro del mismo nombre que fue escrito por el escritor estadounidense Jack London y que fue publicado en 1903. Asimismo, “The Call of the Wild” ha sido adaptada numerosas veces en películas creadas para el cine y la televisión, además de versiones animadas y series de televisión. Para hacer realidad esta producción se utilizó una combinación de acción en vivo y animación por computadora, por eso el personaje de Buck es una creación CGI que fue basada en un perro real llamado Buckley que fue adoptado por el director de este filme y su esposa. Por cierto, esta es la primera adaptación cinematográfica en retratar correctamente la herencia de raza mixta de Buck.

En esta producción el papel de John Thornton es interpretado por Harrison Ford, pero en la adaptación televisiva de esta historia que se estrenó en 1997, el personaje fue interpretado por Rutger Hauer. Ambos actores participaron en “Blade Runner” (1982), película en la que interpretaron enemigos.

Este filme es una película en acción real de Chris Sanders, quien anteriormente había dirigido las producciones animadas “Lilo & Stitch” (2002), “How to Train your Dragon” (2010) y “The Croods” (2013). Hasta ahora Sanders ha enfocado más su carrera a otras áreas. Por ejemplo, trabajó como uno de los guionistas de películas como “Beauty and the Beast” (1991), “Aladdin” (1992) y “The Lion King” (1995). También fue actor de voz en producciones como “Mulan” (1998), “Tarzan” (1999) y “The Lion King 1½” (2004). De todas formas hay que ir al cine para que ver si esta combinación de acción en vivo y animación por computadora le hace justicia a la historia de Jack London.