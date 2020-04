$!Cameron Díaz con planes de volver a la actuación

En el 2015 la exitosa actriz Cameron Díaz anunció que se retiraba, que no echaba de menos actuar, al tiempo de casarse con el músico Benjamin Madden, con quien tiene una hija nombrada Raddix Madden.

Al parecer la rubia despampanante en cintas como "Loco por Mary" y "La mascara" extraña un poco el mundo del cine y afirmó que está abierta a volver a la actuación.

"Mira, nunca voy a decir nunca. No soy una persona que diga 'nunca' sobre nada, claramente", respondió Diaz, de 47 años durante una conversación con la maquillista Gucci Westman para su serie de YouTube "Maquillaje y amigos". Gucci describió los comentarios de Cameron como "alentadores", y agregó que la gente "ama" verla en la pantalla.

Cita el portal La Vanguardia México que sobre sus intereses Cameron admitió que actualmente su prioridad no es actuar, por lo que debe sentirse identificada con el proyecto. "Estoy mirando por el bienestar y todo eso. Pero, haga lo que haga, tiene que ser algo que me apasione, algo que simplemente se sienta sin esfuerzo".

Se recuerda que en el 2014 hizo su última película "Annie".

La estrella de Hollywood, que se casó con el músico Benji Madden en 2015, declaró en ese momento: "Comencé [a experimentar fama] cuando tenía 22 años, hace 25 años, eso es mucho tiempo. Desde mi punto de vista, he dado más de la mitad de mi vida al público. Siento que está bien que me tome tiempo para reorganizarme y elegir cómo quiero volver al mundo, si así lo decido. No echo de menos actuar".