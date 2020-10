$!Caribbean Cinemas reabrirá sus salas el 8 de octubre

Una buena noticia llega para los amantes del séptimo arte. Caribbean Cinemas abrirá sus salas el 8 de octubre.

Así lo indicó la cadena en su cuenta de Instagram, cuya apertura será con el protocolo de prevención para evitar el COVID-19.

“Luego de una larga espera separados, nos volvemos a reunir para celebrar juntos el regreso de la magia del cine a la pantalla grande. Con mucha emoción les anunciamos que abriremos nuestros cines este próximo 8 de octubre”, anunció la empresa.

¿Cuáles salas funcionarán?

En la información publicada se precisa que en esta primera Fase estarán operando los cines de Downtown Center (incluyendo VIP), Galería 360, Megacentro y Cinema Centro Cibao para el público de Santiago de los Caballeros.

El 15 de octubre abrirá La Marina en Casa de campo. “ ¡Estén atentos! Pronto estaremos comunicándoles la cartelera, horarios y como comprar sus taquillas y candy bar 100% online”, finalizaron en el comunicado. Motivaron a conocer los protocolos de prevención de higiene en www.caribbeancinemas.com.

Indicaron que la reapertura será escalonada en diferentes fases con la aplicación de estrictos protocolos aprobados por el Gobierno.

El autocinema

Como una alternativa hasta que reabran las distintas salas de proyección la cadena Caribbean Cinemas, que tiene varias semanas operando con gran éxito en Puerto Rico el concepto autocinema, trae a RD “Drive-In Sirena”, ubicado en el 5to piso de La Sirena Churchill.

Zumaya Cordero, directora de operaciones de Caribbean Cinemas, informó que “el Drive-In forma parte del compromiso de la cadena de cines de ofrecer diversas opciones de entretenimiento a sus clientes, tomando en cuenta las medidas de prevención, distanciamiento e higiene”.

Entre las cintas a proyectar figuran Playing with fire, Colao, Trolls 1, Veneno, The boss baby, Like a boss, ¿Quién manda?, Despicable Me 3, Secret life of pets y Qué león.