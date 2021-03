$!Carlos Cabral: “Estaba preparado cuando se abrió la puerta de Disney”

—¿Qué es lo que más te ha gustado de haber trabajado en esta producción?

Definitivamente el mensaje de la película resuena mucho, especialmente en estos momentos. Nosotros logramos trabajar y unirnos con el mismo espíritu de la película. Fue muy especial el nivel de colaboración y conexión de uno con otro, aunque estábamos tan separados nos sentimos más unidos tratando de crear “Raya y el último dragón” porque se sentía como un proyecto muy importante.

—Ya has participado en varias producciones de Disney, pero hasta ahora ¿cuál es el personaje que más te gustó diseñar?

Hay muchos personajes especiales, pero definitivamente Rapunzel de “Tangled” fue un momento increíblemente especial. Trabajar con Glen Keane y desarrollar ese personaje como él quería fue un momento muy grande para mí y para el estudio, y todo se ha construido desde ahí.

—¿Qué consejos darías a jóvenes artistas dominicanos que sueñan con hacer animación para Disney?

Al haber crecido en Santiago nunca me imaginé que iba a trabajar en Disney. Siempre he tratado de estar preparado para las oportunidades y también seguir creciendo en lo que me gusta hacer. Siempre me ha gustado el arte y las computadoras. Empecé por ingeniería, terminé por diseño en gráfico por computadora, trabajando para compañías de videojuegos y me aproveché de todas esas oportunidades. No necesariamente tenía a Disney en la mente, pero si me gustaba la animación. No sabía cómo iba a llegar, pero siempre traté de hacer lo que amaba y estuve preparado para cuando se abrió esa puerta. Me siento muy afortunado, pero sí se puede lograr.