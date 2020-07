Celinés Toribio en serie "Big Dogs" para Amazon Prime

“Recuerdo que duré 2 días en las afueras de New York para grabar mis escenas. El primer día fue uno de preparación y prueba y el segundo día rodamos desde bien temprano en la mañana”, Recuerda la actriz.

A través de una nota de prensa se informó que, en esta serie, Celinés interpreta a Esperanza una enfermera de origen dominicano de mucho carácter pero también con un pasado cargado de historias de supervivencias. La serie filmada en New York, es de acción, suspenso y con un toque futurista. Escrita por el aclamado autor Adam Dunn y producida por Choice Films, su 1ra temporada cuenta con 8 episodios dirigidos por conocidos técnicos en la industria de Hollywood entre ellos la destacada directora Darnell Martin (“Law & Order”, “Chicago Fire”, “Grays Anatomy”) quien fuera la directora de Celinés en esta serie.

La escena de Esperanza (Celinés), está cargada de adrenalina ya que pasa de todo: camillas con pacientes desangrándose, paramédicos que entran y salen y el actor y co-protagonista en la serie Manny Pérez (Sixto), policía/detective que viene donde su hermana (Esperanza) a pedir ayuda con un detenido herido. En esta escena podemos ver cómo los hermanos Sixto (Manny) y Esperanza (Celinés) se enfrentan en un agitado desacuerdo mientras cambian sutilmente del Inglés al Español.

“El guión está en Inglés pero los productores me pedían que mostrara la identidad y cultura del personaje hablando español con acento Dominicano ya que los hermanos son de República Dominicana en la serie. Yo en medio de esta grabación con un equipo netamente de habla Inglés, se me llenaba el pecho de orgullo saber que mi bandera estaba bien representada por Manny y por mi” Comenta entre risas la actriz dominicana.

Todo parece indicar que vendrá una 2da temporada y aunque no se está hablando de filmación o fecha de estreno, Celinés confirma que los productores le han externado su interés de que ESPERANZA tenga más presencia actoral en la 2da parte. Esperemos que así sea porque la dominicana es pura fuerza actoral en esta 1ra temporada. Los protagonistas de Big Dogs son: Brett Cullen (The Joker), Manny Pérez (The Blacklist) y Michael Rabe (Homeland).