$!China borra todo rastro de Zhao Wei del Internet

Zhao Wei es una cantante, directora y productora china que por más de 25 años ha dirigido, ha cantado y actuado diversas producciones para el cine, la televisión y la música. Es mejor conocida por protagonizar una de la serie más populares de China, “My fair Princess”, y por participar en películas como “Shaolin Soccer” (2001) y “Hua Mulan” (2009). En otras palabras, ella es considerada la Jennifer Aniston asiática, aun así, desde finales del mes de agosto todo ha cambiado.

Las películas y series protagonizadas por Zhao Wei han sido bloqueadas en plataformas de streaming, sus cuentas de redes sociales ya no existen y su club de fans ha sido vetado. Aunque aún no se ha confirmado el motivo de esta censura el periódico estatal, The Global Times, sí ha resaltado algunos de los escándalos en los que la actriz se ha visto envuelta a lo largo de su carrera. Por ejemplo, está su supuesto apoyo al independentismo taiwanés, en el 2001 se le vio con un vestido con la bandera militar japonesa estampada y la denuncia de algunos inversores en relación con los negocios de su esposo, el empresario Huang Youlong. Una de las teorías de por qué ha ocurrido esta censura es que se trata de una advertencia a las demás estrellas de China para que apoyen de una manera más proactiva los objetivos del Partido Comunista.