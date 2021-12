$!“Chopa”, la perrita que adoptó el actor de Marvel Simu Liu en República Dominicana

El protagonista de la película Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Marvel), Simu Liu, contó cómo encontró a su mascota Chopa, a la que rescató de las calles de la República Dominicana en pleno rodaje.

En una entrevista en People VIP, el actor explicó que durante la filmación del largometraje en la ciudad de Santo Domingo había varios perros callejeros como parte de una de las escenas y ahí se puso a jugar con ellos. Allí se encontró con la perrita, con quien aseguró tuvo una conexión instantánea.

“Siento que todos los perros que me he encontrado en la República Dominicana, en el refugio o la calle, tienen un comportamiento maravilloso. Todos son gentiles, dulces y buenos. De verdad me conmovieron y se lo recomiendo a todos... si estás en la República Dominicana o si estás considerando tener un perro, en vez de comprarlo, adóptalo”, dijo.

De acuerdo a People en español, el actor contó sobre su amor por los animales y cómo se preparó para su protagónico en la película de Marvel en el video colgado arriba.