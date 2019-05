$!“Chowfan”, la primera coproducción cinematográfica Dominico-China

La productora, María Victoria Hernández sería la primera mujer en coproducir un largometraje entre República Dominicana y la República Popular China, abriendo el paso hacia una de las industrias cinematográficas más poderosas y de mayor crecimiento del mundo.

Maria Victoria Hernandez viajó a Beijing donde sostuvo una reunión con el Presidente de la empresa, La Peikang. Durante esta reunión se discutieron los detalles de “Chowfan” (título provisional), la primera coproducción cinematográfica entre República Dominicana y China, así como perspectivas generales sobre ambas industrias cinematográficas en pleno crecimiento.

Este encuentro marcó el inicio de negociaciones para la participación de CFCC junto a Vrisión y Chuflai Films en la coproducción del proyecto. Es importante resaltar que tras la importantes y taquilleras coproducciones internacionales con grandes industrias como Estados Unidos y Francia, “Chowfan” sería la primera coproducción entre CFCC y Latinoamérica.

El encuentro cerró con una invitación a presentar futuros proyectos en coproducción y colaboración entre Chuflai Films y las empresas Chinas. Yamila Fersobe en representación del embajador Briunny Garabito, expresó el apoyo de la misión diplomática en los esfuerzos de este y futuros proyectos en coproducción cinematográfica.

China Film Co., Ltd.

China Film Co., Ltd. fue fundada en 2010 por el China Film Group Corporation en alianza con otras 7 organizaciones incluyendo China International Television Corporation, CNR Media Group, Changchun Film Studio Group Co., Ltd, , China United Network Communications Ltd. China Film Co., Ltd. emitió sus acciones en un mercado A, exitosamente el 9 de Abril del 2016 y fue cotizado en la Bolsa de Valores de Shanghai. El símbolo es 600977.

Los negocios de China Film Co., Ltd. consisten en cuatro segmentos: producción, distribución, exhibición y servicios de cine, incluyendo cine, Televisión, Producción de televisión, distribución, proyecciones, mercadeo, cadenas de salas de cine, teatros de cine, equipos de producción, ventas, rentas de sistemas de proyección, performing brokerage, merchandising de cine y muchas otras áreas. China Film tiene buenas y cercanas relaciones con empresas internacionales de cine con las cuales ha llevado cabo colaboraciones.

En los últimos años ha producido más de 100 películas en distintos generos como son: “The Wandering Earth”,“The Founding of An Army”, “Mermaid”, “The Hundred Regiments Offensive”, “Wolf Totem”, , “The Founding of A Republic”, “The Beginning of Great Revival”, la cual ganó mucha influencia social, así como series de televisión como “Loving Never Forgetting”, “On The Road”, “The Plateau” fueron producidas mientras que tema “China Dream” fue recomendado por el SARFT para emisión Más allá, China Film ha prestado servicios de producción a más de 1,000 obras de Cine y TV, ha cultivado y educado a una gran cantidad de escritores, directores, actores y otros tipos de profesionales y técnicos.

La Base de Producción del Estado de China Film Co, Ltd, cuenta con tecnología avanzada, y contiene 16 estudios y backlots de clase mundial que cubren más de 60,000 metros cuadrados. Su centro de post-producción digital tiene una gran capacidad para cine, producción de sonido, edición de películas, intermedios digitales, efectos visuales y producción de cómics y animación.

China Film Co., Ltd. tiene la la mayor plataforma de manejo de distribución de cine de digital en China. Tiene una posición dominante en este campo de distribución digital cinematográfica y ha distribuido cerca de 1,000 películas domésticas e internacionales. China Film tiene 7 cadenas de cine con más de 130 salas y su venta de taquilla puede llegar a ser el 30% del total del Box Office en China.

Sus tecnologías desarrolladas internamente: China Giant Screen (CGS) system competencia de IMAX, el China Film Appotronics Laser Projection Techonology (Tecnología de Proyección) y el China Film Multidimensional Sound Technology desarrollado por China Film Co, e instituciones científicas son de nivel mundial. Hasta ahora más de 300 salas están equipadas con CGS, puestas en operación por China Film Co Ltd, y ha firmado contratos de ventas con empresas en Estados Unidos, Indonesia, India, los Emiratos Árabes y otras regiones para la colocación de las mismas.

Chuflai Films

Chuflai Films es una empresa de producción fundada en el 2016 basada en República Dominicana con todos los registros y permisos requeridos para producir largometrajes cinematográficos bajo los incentivos de la ley de cine y producciones internacionales con especial interés en coproducir proyectos audiovisuales con la República Popular China.

Chuflai films se encuentra actualmente en las últimas etapas de Desarrollo del proyecto “Chowfan”, primera película de coproducción con China para distribución comercial en China y se encuentra en etapa de desarrollo de dos proyectos más para iniciar su fase de desarrollo en 2020 junto a coproductores Chinos.