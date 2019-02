$!Cinco cosas a las que prestar atención la noche del Óscar

Aquí cinco aspectos importantes que destacarán en esta ceremonia, que por primera vez en décadas no tendrá anfitrión, algo que seguramente deparará sorpresas.

¿Harán Netflix y “Roma” historia?

El gigante del streaming Netflix podría dar un gran salto en su cruzada por ser el rey de la distribución y proveedor de contenidos originales de calidad si “Roma” le da su primer Óscar a mejor película.

“Roma” recibió 10 nominaciones, incluidas categorías importantes como dirección y actuación, en las que también Netflix debuta.

Amazon Studios tiene una nominación a mejor película en 2017 con “Manchester by the Sea”, pero no ganó.

La estatuilla para “Roma” sería también histórica porque ninguna película en idioma no inglés ha ganado el premio más importante de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Y sería la guinda del pastel en una exitosa temporada de premios para Cuarón, que se inspiró para su cinta blanco y negro en su madre, su niñera y su infancia en el turbulento México de la década de 1970.

Cuatro de las 10 candidaturas para “Roma” son para él: mejor película como productor, mejor director, mejor guión original y mejor fotografía.

Un selecto grupo ha logrado ese número de nominaciones: Warren Beatty lo hizo con “El cielo puede esperar” y “Rojos”, y los hermanos Joel y Ethan Coen por “Sin lugar para los débiles”.