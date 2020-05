$!Cinco estrenos online para este fin de semana

El confinamiento sigue en pie debido a la pandemia del COVID-19, pero por suerte plataformas como Netflix y Amazon Prime continúan agregando nuevas producciones cinematográficas y televisivas para así ofrecer a sus usuarios un contenido fresco y entretenido. A continuación veremos algunas de las películas y series que recientemente se han incluido en estos servicios para que este fin de semana tenga más opciones de entretenimiento.





Sergio (Netflix)

Este drama basado en hechos reales está ambientado en las caóticas secuelas de la invasión estadounidense a Irak. Aquí vemos como el destacado diplomático brasileño de la ONU Sergio Vieira de Mello (Wagner





Seberg (Amazon Prime)

Este drama está inspirado en los hechos reales de la vida de Jean Seberg (Kristen Stewart), quien fue conocida como un ícono del movimiento cinematográfico francés denominado la Nueva Ola. A fines de la década de 1960, el FBI de Hoover la atacó por su relación política y romántica con el activista de derechos civiles Hakim Jamal (Anthony Mackie).





La casa de las flores (Netflix)

En esta comedia dramática mexicana cuenta la historia de la familia De La Mora, la cual ha alcanzado el éxito gracias a su floristería y llevaba una vida idílica hasta que una repentina muerte revela que no todo es lo que parece. Ahora los miembros de la familia De La Mora tendrán que lidiar con todos los secretos y mentiras que han salido a la luz. Recientemente se estrenó la tercera temporada de esta serie.





The Last Narc (Amazon Prime)

Básicamente esta miniserie es un documental basado en los detalles detrás del notorio secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA “Kiki” Camarena. Para contar esta historia se recrean algunos sucesos y también aparecen entrevistas con compañeros de trabajo, familiares y ex miembros del cartel en el que Camarena se infiltró.





She-Ra and The Princesses of Power (Netflix)

En este remake de la clásica serie animada de la década de los 80 conocemos la historia de Adora, una joven que al utilizar una espada mágica se transforma en She-Ra, princesa del poder. Esta poderosa guerrera lidera una rebelión para liberar la tierra de Etheria de los monstruosos invasores de la Horda. La voz de Adora/She-Ra es interpretada por la actriz dominicana Aimee Carrero.