Cine dominicano para desnudar el alma con “En tu piel”

Dos amantes se enfrentan a sus sentimientos cuando la pasión que los envuelve no es suficiente para proteger la burbuja en la que viven sus encuentros furtivos. Es entonces cuando se ven obligados a descubrir que las relaciones humanas son más complejas que un intercambio de caricias. Este es el conflicto que cuenta “En tu piel”, filme protagonizado por Eva Arias y Josué Guerrero. Una producción de Elsa Turull y Larimar Films, dirigida por el chileno Matías Bize.

Esta nueva apuesta del cine local toca un tema tabú, la sexualidad. Pero es más que quitarse la ropa, por lo menos eso afirman sus protagonistas.

“Estoy segura de que generará todo tipo de opiniones, sé que trae un contenido fuerte, pero entiendo que cada persona sacará una conclusión en base a su experiencia de vida. Este filme es un riesgo que asumimos todos por hacer algo muy artístico, hecho de forma muy honesta y con muchísima dedicación”, comenta Eva Arias.

Mientras que Josué Guerrero afirma que está más que orgulloso. “Hay mucha expectativa con la película, la gente todavía no asimila una historia dominicana donde haya erotismo, pero en verdad es un proyecto increíble. Me quedo con mucho aprendizaje y grandes amigos. Fue un trabajo muy profundo y me siento muy orgulloso. Es una película fina, bien tratada y muy personal. Me identifico con ella, es muy sensible y humana”.

Para que esta historia tan íntima fuera creíble, necesitaban una química especial en escena, algo que según el director es difícil de conseguir y que afortunadamente Josué y Eva lograron alcanzar gracias a la gran amistad que desarrollaron durante la filmación, al punto de hoy considerarse familia.

Este es el primer protagónico de Eva y se estrena con un guion que la retó física y emocionalmente. “Esto fue literalmente quitarme la piel de Eva y entrar en la piel de este personaje. Fue un proceso largo en el que me olvide de mi naturaleza y de quien soy para poder contar esta historia”.