Cineasta José María Cabral se reúne con Abinader para tratar la Ley de Cine

Ante una inminente reforma a la Ley de Cine al cumplirse 10 años de creada, el cineasta José María Cabral fue recibido por el presidente Luis Abinader.

De acuerdo con lo informado, Cabral fue a conversar con el mandatario para que la legislación no sea modificada.

Este sábado 16 de octubre, la Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine (Adocine) tendrá una reunión con los miembros para tratar el tema.

"Esta vez @luisabinader no me durmió, sobre todo porque hablamos de cine, y de cine dominicano ", escribió con tono de humor el director de "Hotel Coppelia".

La posible reforma propone discutir el artículo 39, de incentivo a la inversión extranjera para la realización de proyectos cinematográficos y el artículo 39 que fomenta la inversión extranjera en el país a través del cine.

Un reportaje de Diario Libre precisa que siete producciones en 2021se acogieron a los beneficios de la ley, el restante no aplicó, pero el presupuesto aprobado fue de RD$11, 094, 270,754. 25. (más de once mil millones de pesos).

No obstante, muchos cineastas se oponen a que se toque la Ley de Cine.

A favor y en contra

El presidente de la Fundación Pro Desarrollo del Cine Dominicano (Procine), Hans García, advirtió que igualar las condiciones del artículo número 34 de la Ley 108-10 con el número 39 sería causar la muerte súbita de la industria cinematográfica dominicana, ya que considera imposible realizar una producción cinematográfica con esas condiciones y menos competir con la ventaja de comercialización de los créditos fiscales que generan las producciones extranjeras.

El productor y director de cine se refirió con preocupación al documento que ha circulado como un borrador o propuesta en torno a una posible reforma fiscal dentro del cual se plantea, sobre la Ley de Cine, igualar las condiciones del artículo 34 que beneficia las producciones nacionales, a las del artículo 39 que compete a las producciones internacionales o extranjeras.

Para el actor y director Félix Germán, en la actualidad existen empresas que están favoreciendo a un pequeño grupo, con lo que se cierra el paso no solo a experimentados como él, sino a los jóvenes.

El director de "La isla rota" está de acuerdo con que se modifique la legislación .

De igual manera opina el destacado cineasta Ángel Muñiz, quien desea que la Dgcine garantice que la piratería no empañe el trabajo de los productores.

“Lo que he estado diciendo es que la Dirección General de Cine (Dgcine) vele por la posibilidad de mercado, que no se pirateen las películas. De llegar a sentarse en la mesa de YouTube y decirle ‘espérese un momentico, nosotros somos un mercado, necesitamos respeto... que Dgcine cubra los gastos de sacar todas esas películas constantemente y que no recaiga sobre el peso de Pelidom de Alfonso Rodríguez", dijo Muñiz.