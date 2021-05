Cineasta Leo Silverio demanda al Ministerio de Educación por violación de derecho de autor

El cineasta Leo Silverio, director y coguionista de la película “Duarte, Traición y Gloria”, que habla de la vida del patricio Juan Pablo Duarte, demandó por cinco millones de pesos al Ministerio de Educación, por violación al derecho de autor luego de que utilizara imágenes, sin su consentimiento, para una promoción en los actos conmemorativos del mes de la patria entre los meses enero y febrero de este año.

Silverio, quien además es docente de la materia de cine, hizo la denuncia a través de un video publicado en sus plataformas digitales en el que se lamentó que el Ministerio de Educación creó una serie de cápsula informativas con contenido de su película.

“En el mes de la Patria, que corresponde desde el 26 de enero al 27 de febrero, muchas instituciones hacen alusión a este hecho patriótico, entre ellos el Ministerio de Educación, quienes utilizaron parte de nuestras imágenes para ellos prestigiarse haciendo unas cápsulas en nombre de la institución. No hubo en ninguno de los casos, ni el permiso correspondiente, el pago por las imágenes; nos vimos obligados entonces a someter al Ministerio de Educación a través de un acto de alguacil”, comentó el cineasta Leo Silverio.

Recordó que cuando se percataron de la situación intimaron al Ministerio de Educación, cuyo titular es Roberto Fulcar. Sin embargo, no recibieron respuesta alguna por parte de la institución estatal.

“Hicimos una segunda y aun no hemos tenido una respuesta del Ministerio de Educación. ¿Nos preguntamos nosotros, como ciudadanos, esa es la orientación que quiere dar el Ministerio de Educación, para que no se respeten las leyes dominicanas del derecho de autor? La verdad que no lo entendemos y creo que los funcionarios del Ministerio, encabezado por el doctor Roberto Fulcar, deben enderezar este entuerte que es indelicado desde cualquier punto de vista”, comentó.

A Leo Silverio no le interesa el conflicto, por lo que entiende deberían arribar a un acuerdo en el que se le reconozca económicamente por el uso del contenido.

“Estamos hablando del uso de unas imágenes que costaron dinero, tiempo y sentido creativo, de las que se ha beneficiado el Ministerio de Educación, haciendo cápsulas de la Patria, pero que no han querido pagar. Así que esperamos del señor Ministro de Educación para que se aboquen a un acuerdo económicos, puesto que esas imágenes nos pertenecen”, concluyó.

Acercamiento

En una conversación con periodistas de Diario Libre, manifestó que él y el productor de la película, Andrés Quezada (fallecido recientemente a causa del coronavirus) se acercaron al Ministerio de Cultura para venderle, por 20 años la película "Duarte, Traición y Gloria" para fines didácticos.

“El Ministerio de Educación acogió la película y nos enviaron a la oficina de la licenciada Lidia Pérez, viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, quien a su vez nos remitió al señor Javier Helena Morales, encargado del Departamento de Ciencias Sociales. Sostuvimos una reunión y nos manifestó que la película había sido apreciada positivamente para ser adquirida por el Ministerio, por tener valores culturales y pedagógicos, por lo que debía pasar por el departamento administrativo, siendo ofertada por nosotros por la suma de 10 millones de pesos, por 20 años”, reveló.

Dijo que la idea era que la película fuera difundida para beneficio de estudiantes y profesores. Posteriormente se replanteó la propuesta porque ellos decidieron que la misma sería usada como cátedras ciudadanas, por lo que bajaron al precio a cinco millones de pesos. “Se la encontraron cara, pero transcurridos los días y para sorpresa nuestra, nos enteramos, estaba haciendo utilizada por empleados del Ministerio de Educación y en Radio Educativa Dominicana, en varias cápsulas de carácter histórico. Nosotros no dimos el permiso, ni mucho menos que pagarían”, comentó Silverio .

De la película

“Duarte, Traición y Gloria” se estrenó el 30 de enero de 2014 y tuvo un presupuesto de 37 millones de pesos. Es protagonizada por Iván García Guerra, Josué Guerrero, Judith Rodríguez, Miguel Ángel Martínez, Juan María Almonte y Wiliam Simón, entre otros.