$!Cineastas y productores, opuestos a cambios a la ley de Cine

Mientras que el artículo 39 que fomenta la inversión extranjera en el país a través del cine, atrajoa siete producciones que se acogieron a los beneficios, el restante no aplicó, pero el presupuesto aprobado fue de RD$11, 094, 270,754. 25. (más de once mil millones de pesos)

El total de los presupuestos aprobados para la filmación de largometrajes, cortometrajes, comerciales de televisión, documentales o de animación, bajo el artículo 34 de incentivo al cine local establecido en la Ley 108-10, asciende a más de mil millones de pesos, proveniente de 17 películas que se acogieron al referido artículo, mientras que el reality show Dominicana’s Got Talent se hizo con el artículo 39, de incentivo a la inversión extranjera para la realización de su segunda temporada. Ocho proyectos rodados no aplicaron a la legislación.

Recordó que fue productor local de la película Arthur the King que protagoniza Mark Wahlberg y que se filmó en Las Terrenas y también en la Ciudad Colonial. “Esa película abrió cinco hoteles que estaban cerrados, ese pueblo estaba muerto porque filmamos en plena pandemia, con toque de queda. Eso es lo que tenemos que entender, ahora bien para que vengan producciones tenemos que tener el equipo de trabajo porque no es eficiente traer personal del extranjero y eso solo se consigue cuando tenemos a un personal entregado con el artículo 34”, dijo el presidente de Adocine

“No hay necesidad de modificarla. Es una ley muy joven, nosotros tenemos una competencia muy fuerte en todo Centroamérica y el Caribe como destino para la filmación con el artículo 39, pero que sucede, no hay 39 sino hay equipo que lo soporte, pero no habrá equipo de trabajo sin el artículo 34. No hay manera de que uno exista sin el otro, porque tú tienes ahora mismo a unas 7 mil personas que trabajamos directamente en la industria, sin incluir la cantidad de empresas que se han formalizado para darle servicio a la industria, pero a eso hay que agregarle la cantidad de gente que trabaja de manera indirecta con la industria”, reflexionó.

El cineasta y cónsul en Los Ángeles, Alfonso Rodríguez, se habló en términos similares a lo planteado por Reynoso. Recordó que hasta el momento son solo rumores y que así se lo ha hecho saber a colegas que lo han contactado por teléfono.

“Le he dicho a todo el que me ha llamado que esperen a ver qué es lo que van a proponer porque ahora mismo no sabemos nada, aunque hay un proyecto de una reforma fiscal que va obviamente tocar todos los sectores económicos de la vida dominicana y me imagino que el cine me imagino que va a ser uno de ellos, pero tenemos que esperar a ver dónde van a poner el mingo para ver si uno va a seguir jugando con la bola negra o la blanca”, comentó Alfonso Rodríguez.

Al referirse al documento en el que se establecen los posibles cambios. “Yo leí ese documento y no tiene ningún sentido lo que dice de que van a igualar el 34 con el 39 eso no tiene ningún sentido. “Le he dicho a los cineasta que me han llamado que estén tranquilos, que los números de la Ley de Cine están muy claros, hemos creado en diez años 7 mil y pico de empleos, 40 mil y pico de personas se benefician del cine, abogados y los pueblos también se benefician. Lo que el gobierno deja de percibir por el cine dominicanos lo paga el cine extranjero, porque es una ley que ese diseñó así. El cine local en lo que hace que mantienen la industria viva para que cuando lleguen al país una Sandra Bullock y una Jennifer López, los técnicos tengan trabajo y sigan teniendo trabajo. Si no hay artículo 34 no hay 39, si no hay películas dominicanas no va a ver películas extranjeras. Eso lo entiende todo el mundo y el que más lo entiende es el ministro de Hacienda Jochy Vicente, que es productor de cine con más de 10 películas”, reveló Alfonso Rodríguez en una entrevista concedida al programa 12 y 2 que conducen Karina Larrari y Sergio Carlo por la 91 f.m”, comentó.

Alfonso Rodríguez reveló que el ministro de Hacienda conoce muy bien a la industria cinematográfica y que en más de una ocasión ha trabajado con él en algunas de las películas del empresario José Miguel Bonetti.