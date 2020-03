$!Cines cierran en EEUU, Disney pospone “Black Widow”

El pasado fin de semana, las ventas de entradas al cine cayeron a sus niveles más bajos en por lo menos 20 años en Estados Unidos y Canadá. Según la firma Comscore, no se había registrado un fin de semana más apagado en los cines desde septiembre del 2000.

The Walt Disney Co. también pospuso indefinidamente “Black Widow', la cual iba a estrenarse el 1 de mayo. Por años las películas de Marvel han marcado el comienzo de la temporada veraniega de cine. La empresa también aplazó el estreno de “David Copperfield, originalmente era para el 8 de mayo, y “The Woman in the Window” (“La mujer en la ventana”) que tenía previsto para el 15 de mayo.

La mayoría de los estrenos de Hollywood de marzo y abril ya habían sido pospuestos, el martes The Walt Disney Co. también pospuso el estreno de “Black Widow” que tenía previsto para mayo.

“Para evitar pérdidas catastróficas para los estudios, estos títulos deben tener el estreno en cine más amplio posible en el mundo”, dijo la asociación en un comunicado. “Aunque uno o dos estrenos pueden renunciar al debut en salas, entendemos tras charlas con distribuidores, que la gran mayoría de los estrenos aplazados será reprogramada para su debut en salas mientras la vida regresa a la normalidad”.

NBCUniversal prepara su propio servicio de streaming, Peacock, pero su lanzamiento apenas está programado para el 15 de julio. El domingo, The Walt Disney Co. colocó “Frozen 2” en su servicio de streaming, Disney Plus, aunque esa película ya había completado la ventana de 90 días en la gran pantalla.

Aun así, los próximos estrenos más grandes de Hollywood no están en camino a casa; han sido postergados hasta que reabran los cines. “A Quiet Place Part II' (“Un lugar en silencio: parte II”) de Paramount Pictures, que iba a estrenarse este viernes, fue retirada del calendario. “Mulan' (“Mulán”) de Disney y la cinta de James Bond “No Time to Die” (“Sin tiempo para morir”) fueron pospuestas. Universal postergó previamente la entrega más reciente de la serie “Fast and Furious” (“Rápidos y furiosos”), “F9”, de finales de mayo a abril del próximo año.

