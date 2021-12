$!Claribel Ortiz, la actriz dominicana participa en serie “Sex and the city”

“Feliz de anunciar que fui parte de la icónica serie “Sex and the city” ahora “And Just Like That””, con este mensaje cargado de emoción, la actriz dominicana Claribel Ortiz, dio a conocer a sus seguidores su integración en el esperado show televisivo.

Ella da vida a la hermana de Che, uno de los personajes principales.

Ortiz ha trabajado en filmes locales como Lotoman 2.0 (2012) y La cortina del palacio (2004).

La criolla se une Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) y Miranda Hobbes (Cynthia Nixon).

Han pasado 17 años desde que terminó la serie que rompió varios tabúes televisivos y se convirtió en un icono popular, gracias a Carrie, Samatha, el Cosmpolitan, los Manolo Blahnik y la ropa colorida

Según los críticos Sex and the city es una de las mejores comedias estadounidenses de todos los tiempos -fresca, graciosa, con estupendos e inteligentes guiones, personajes entrañables y muy, pero muy entretenida- y su regreso ya parecía sospechoso, tras esas películas, que delataban que no había nada más que contar sobre Carrie y sus amigas. Pero si la decisión fue seguir, es cuestionable que se cambie el tono que era su ADN.