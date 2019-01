Conoce la fecha de estreno de Juegos de Tronos y su último tráiler

89 días, trece horas, 15 minutos y algunos segundos es lo que falta (al momento de publicar esta nota) para el estreno de la octava temporada de Juego de Tronos. HBO anunció que el próximo 14 de abril es el día para la transmisión del primer capítulo de los seis que pondrán fin a la historia de George R.R. Martin.

Pero el anuncio de la esperada fecha de estreno no llega solo. Un nuevo tráiler da otro vistazo a lo que será quizás el final de una serie de televisión más comentado del mundo. En el vemos a Jon, Sansa, Arya Stark entrar a la cripta familiar, sólo para encontrar las estatuas que representan su muerte, pero no es lo peor, en ese instante una corriente de hilo parece congelar todo el espacio. Durante su camino se escuchan voces del pasado hablar sobre la historia de Jon Snow. La madre que suplica protección en el lecho de muerte para su hijo, una madrastra que reconoce su error al no poder amar a un niño indefenso y su padre (Tío) recordándole que lleva la sangre Stark. Así concluye el minuto y medio de tráiler que puso a los fanáticos histéricos en las redes sociales.

Recientemente el presidente y director ejecutivo de HBO, Richard Plepler, comparó la nueva tanda de episodios con ver “seis películas” y asegura que el broche final de la serie será “un espectáculo”.

“La sensación que tenía mientras veía [los episodios] era: ‘Estoy viendo una película’”, dijo Pleper a Variety durante los Globos de Oro. Esta percepción de largometraje con los seis nuevos capítulos se debe a que cada uno de ellos tendrá una duración de 90 minutos.