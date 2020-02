$!Conoce los presentadores de los Oscar 2020

Muchos recuerdan a Billy Crystal, Whoopi Goldberg, Steve Martin, Ellen DeGeneres, Hugh Jackman y Jimmy Kimmel como algunos de los mejores anfitriones de la gala más importante de Hollywood, los Premios Oscar, pero este será el segundo año consecutivo que no tendrán uno.

El Oscar 2019 fue el primero en 30 años sin presentador. Su audiencia aumentó a casi 30 millones de televidentes en EE. UU., rompiendo una tendencia a la baja en los cuatro años anteriores, por eso no extrañan que hayan decido seguir el patrón en el que varios actores y actrices se unen para dirigir la gala.

Un total de 40 importantes figuras del cine estarán amenizando la gala con sus chistes y ocurrencias. Los hispanos estarán representados por Penélope Cruz, Salma Hayek, Lin-Manuel Miranda y Anthony Ramos

Pero, ¿Quiénes serán eso actores y actrices? Aquí la lista completa: Jane Fonda, Josh Gad, Tom Hanks, Oscar Isaac, Sandra Oh, Natalie Portman, Chris Rock and Taika Waititi. Previously announced Oscars presenters 2020 include Mahershala Ali, Utkarsh Ambudkar, Zazie Beetz, Timothée Chalamet, Olivia Colman, James Corden, Penélope Cruz, Beanie Feldstein, Will Ferrell, Gal Gadot, Zack Gottsagen, Salma Hayek, Mindy Kaling, Diane Keaton, Regina King, Shia LaBeouf, Brie Larson, Spike Lee, Julia Louis-Dreyfus, George MacKay, Rami Malek, Steve Martin, Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos, Keanu Reeves, Ray Romano, Maya Rudolph, Mark Ruffalo, Kelly Marie Tran, Sigourney Weaver, Kristen Wiig y Rebel Wilson.