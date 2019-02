“Creed II”, una nueva leyenda del boxeo

SANTO DOMINGO. La historia que inició con los triunfos y tragedias de Rocky Balboa, continúa con la saga de Adonis Creed en esta película dirigida por Steven Caple Jr. y escrita por Sylvester Stallone. Aquí vemos cómo bajo la tutela de Rocky (Stallone), Adonis Creed (Michael B. Jordan) gana el Campeonato Mundial Peso Pesado del CMB e inicia una familia con su novia, Bianca (Tessa Thompson), pero el joven campeón ahora debe de enfrentarse a su desafío más grande: una pelea con Viktor Drago (Florian Munteanu), hijo de Ivan (Dolph Lundgren), el hombre que lesionó a Rocky y mató al padre de Adonis.

A pesar de que Creed y Rocky no son superhéroes (aunque Iván Drago bien puede pasar como un villano de Batman), algunos integrantes del elenco de “Creed II” han participado en películas de Marvel Studios. Por ejemplo, Sylvester Stallone estuvo en “Guardians of the Galaxy Vol. 2”, (2017), Michael B. Jordan fue el villano de “Black Panther” (2018) y Tessa Thompson participó en “Thor: Ragnarok” (2017), pero es fácil olvidar que el mismo Dolph Lundgren interpretó la primera versión cinematográfica del personaje de Frank Castle en “The Punisher” (1989).