$!Ángel Muñiz: “Creo haber aprendido lo suficiente para conquistar a un público más universal”

—¿Por qué comenzará el viaje en festivales antes de su estreno local?

Además de que es un tema universal, entiendo que esta es mi mejor apuesta hasta ahora. Pienso que he pasado la prueba del amateur y asumo la responsabilidad de lanzarme con una película que tiene una duración de más de dos horas. Creo haber aprendido lo suficiente para asumir el reto de hacer una película para conquistar a un público más universal.

—¿Los dominicanos podrán ver Juego de hombre este año?

Será para el otro año, aunque no estoy completamente seguro, porque en junio es el Día Internacional del Orgullo Gay y ese hubiera sido un día excelente para presentar la película, pero no estoy seguro de cómo vaya en los festivales para que venga al país. Es necesaria la publicidad de los festivales porque no puedo entrar en el juego de la industria local para promover película porque no dispongo de ese dinero. Si no consigo dinero para la publicidad prefiero no arriesgar la película, si no consigo dinero para su publicidad aquí y no tiene los éxitos que pretendo para que le den publicidad, yo volvería a colocarla en Youtube de nuevo.

—Hablemos del equipo técnico

La dirección de la fotografía es del maestro Peyi Guzmán, quien hace pocas semanas fue seleccionado entre los 10 mejores fotógrafos de América Latina, un profesional muy poco valorado últimamente en el país. El estará conmigo hasta que él pueda dirigir las fotografías.

—¿Si pudiera comparar esta nueva película con sus anteriores entregas que puntuación la daría?

Me van a perdonar la inmodestia, pero pienso que esta es mi gran historia y cuando la gente la vea puede que esté de acuerdo o no con mi discurso, pero va entender que por lo menos con esta película y muy pocas, existimos personas que le estamos dando a la Ley de Cine el uso que se le debe dar a una legislación de esta materia. Porque es una legislación que incentiva y fomenta la creación de buenas películas, que no es el caso de la mayoría en la República Dominicana, lamentablemente, o somos muy pocos los que nos empeñamos mucho para que eso ocurra. Respetamos la audiencia y todavía nos da miedo...todavía cuando voy hacer una película como maíz y defeco gofio...todavía me preocupa, todavía me dan ataques de ansiedad, todavía temo que sea un fracaso y mientras eso me ocurra siento la satisfacción de que estoy respetando al público. l