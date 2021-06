Dascha Polanco: “Creo que represento a mi país en alto en la pantalla y en la historia”

La comunidad latinoamericana que reside en la ciudad de Nueva York asume un papel protagónico en “In the Heights”, película dirigida por John M. Chu, basada en la obra musical creada por Lin-Manuel Miranda con libreto de Quiara Alegría Hudes. En ambas versiones de la historia varios personajes principales son de descendencia dominicana y entre ellos está Cuca, la cual es interpretada por Dascha Polanco.

La actriz dominicana, mejor conocida por su participación en la serie de Netflix “Orange is the New Black” al interpretar el personaje de Dayanara Díaz, se une aquí a un elenco repleto de talentos latinos para contar una historia que sea digna representante de su cultura.

—¿Cómo se sintió participar en un filme en el que gran parte del enfoque se lo dedican a personajes dominicanos?

Creo que ya era hora y necesario que la visibilidad de nuestra comunidad se muestre de una forma diferente, respetada, auténtica y que inspire a nuestra comunidad a resaltar y brillar como debe.

—¿Siempre quisiste participar en un musical?

Mi interés por la música, el baile y la actuación ha estado presente desde que yo era chiquitica. Tengo esa luz y esa personalidad desde que nací en República Dominicana. Lo sentí y mi familia siempre lo ha notado. Para mí fue importante lanzarme, tomar el riesgo y enseñar que yo también puedo, que tengo el talento y que creo en mí. Yo ahora estoy haciendo mi propia música y como lo mío es actuación quería ser parte de un musical y más si es basado en Washington Heights. Era importante para mí hacer de un personaje nuevo y único. Soy la primera en interpretar ese personaje, pero creo que represento a mi país en alto en la pantalla y en la historia.

—A diferencia del resto del elenco, interpretas un personaje original que no estaba en la obra, ¿eso te dio más libertad como actriz a la hora de darle vida a Cuca?

Me dio más libertad porque pude sacar inspiración de mi tía Chabela. En mi familia, y creo que en muchas familias dominicanas, tenemos un familiar que está involucrado con un salón, que es cosmetóloga. Mi madre, que en paz descanse, también fue una inspiración. En todos los trabajos que he hecho, para hacer mi estudio de personaje, siempre uso mis experiencias para la emoción y los detalles. Cuando me llegó Cuca pude usar la esencia de mi tía y eso me hizo sentir orgullosa.