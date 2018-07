¿Cuáles son las verdades escondidas en “El clóset?

Muñiz se confiesa un fan del resultado final. “Es un guion que te mueve. Esto pasa por dos razones fundamentales: por la narrativa, la forma de visualizar la historia y, en segundo lugar, por el discurso. Yo soy guerrillero, me gusta ir en contra de la corriente y asumir riesgos. Quiero que lo que se haga vaya por la carretera mala, aunque cueste más trabajo y que denuncie. Que sea un cine social, que la gente lo recuerde para siempre. Todas esas condiciones las tiene este guion y aún las conserva la película, porque no hubo censura por ningún sitio. No se le quitó ni una letra” indica.

El polémico guion atrapó a Muñiz, al punto de que estuvo leyéndolo toda una noche. “Miguel es un gran amigo. Un día me dice que tiene un guion que quiere producir, pero que es un guion de arte, uno muy comprometido. Le dije que lo iba a leer para ver si en Quita Sueño lo podíamos hacer, pues una de las condiciones que yo tengo como artista dentro de la productora, es que tenemos que hacer también películas de arte. Entonces como a las cinco de la mañana llamé y desperté a Miguel para decirle que me encantó la historia y que haríamos la película” relata.

La repercusión

Tanto el director como el productor están preparados para los comentarios y quejas que puedan surgir a raíz de la proyección del filme.

“Sea lo que sea que ocurra después de que se estrene la película no me preocupa, porque es muy justa. Te puedo garantizar que cuando la gente vea la película, sin importar su religión o su preferencia sexual, no va a salir ofendido, claro, siempre que no sea un extremista o fanático. Van a salir complacidos desde el punto de vista artístico y del discurso”, afirma Muñiz.

Mientras que Vázquez es más comedido al afirmar que la película está un poco adelantada a la época. “La hice para que perdure en el tiempo. No estoy buscando taquilla y no creo que funcione en muchos cines. Sé que no es una película taquillera. Hice la película para hacer una reflexión y creo que va a ser bien recibida a nivel internacional. Pienso que la están criticando en base al tráiler y esa no es toda la película” señala.

Para el también director Ángel Muñiz esta es “una película valiente y adulta. No precisamente para adultos, sino que es una de las pocas películas que tenemos en el cine dominicano con la que podemos decir que ya tenemos un cine adulto y maduro”.

Mientras tanto, Vázquez concluye diciendo que busca “hacer un aporte a la religión, abogo por la eliminación del celibato, y quiero que dentro de 15 años se recuerde el aporte de esta película” asevera.