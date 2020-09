Dave Bautista critica duramente a Dwayne Johnson y a John Cena: "No son buenos actores"

Está claro que el mundo de la actuación y la lucha libre profesional (WWE) son más similares de lo que parecen. Ya que se necesita un gran nivel interpretativo, dedicación y entrenamiento de las diferentes habilidades de cada uno.

Cada vez más luchadores están dando el salto a Hollywood, entre los ejemplos más recientes con más éxito están Dave Bautista, Dwayne Johnson o John Cena.

Dwayne Johnson es la estrella de cine más popular del mundo en este momento, John Cena está comenzando a llamar la atención y disfrutará de su año más grande en 2021 cuando Fast and Furious 9 y Escuadrón Suicida lleguen con meses de diferencia.

El medio especializado en el séptimo arte Cinemascomics.com reveló que Dave Bautista es el que tiene una carrera más interesante, ya que interpreta a Drax en Guardianes de la Galaxia y otras películas del Universo Cinematográfico de Marvel y además estará en Army of the Dead de Zack Snyder y DUNE de Denis Villeneuve.

En una entrevista reciente, se le pidió a Dave Bautista su opinión sobre Dwayne Johnson y John Cena. Parece que no tuvo reparos en decir que cree que no son buenos actores.

“Hay algo en The Rock que es realmente especial. Nunca le quitaría eso. ¿Lo consideraría un gran actor? NO. The Rock y John Cena son luchadores que se convirtieron en estrellas de cine. Yo soy otra cosa. Yo era un luchador. Ahora soy actor”.

Lo cierto es que Dave Bautista, tiene algo de razón. Ya que Dwayne Johnson básicamente interpreta al mismo personaje una y otra vez, mientras que John Cena parece estar siguiendo un camino similar.

Mientras tanto, la estrella de Guardianes de la Galaxia siempre se está poniendo a prueba en lugares como Bushwick, Blade Runner 2049, Hotel Artemis, James Bond: Spectre y Dune. Así que se está construyendo una reputación de buen actor.

Ya que sería difícil que tantos grandes directores contaran con él, si no hiciera bien las cosas.