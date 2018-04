De “Jumanji” a Tarantino, Sony presenta variedad

LOS ANGELES. Quentin Tarantino y Leonardo DiCaprio sorprendieron a un público de exhibidores en el Caesar’s Palace en Las Vegas, Pero a diferencia de la mayoría de las películas que Sony presentó con adelantos, ellos no tenían nada que mostrar. Ni siquiera tienen filmado un cuadro.

“Es difícil hablar de una película que no hemos hecho”, dijo DiCaprio el lunes en el escenario.

La película “Once Upon a Time in Hollywood” se desarrolla en la meca del cine en 1969 durante “la cúspide de la explosión de la contracultura”, dijo Tarantino.

“Esto es probablemente lo más cercano a ‘Pulp Fiction’ que he hecho”, dijo Tarantino, sobre el tipo de película acerca de Los Angeles que espera hacer con Brad Pitt y DiCaprio. Agregó que juntos serán “el más emociónate dúo dinámico desde Robert Redford y Paul Newman”.

Tarantino aprovechó la oportunidad para recordarle a los propietarios cines en la convención que él también es un exhibidor, pues es dueño del New Beverly Cinema en Los Angeles.

Por su parte el presidente de Sony Pictures Entertainment Tom Rothman dijo que su estudio está dedicado a atraer a una gran variedad de públicos, desde éxitos mundiales como “Spider-Man” y “The Girl with the Dragon Tattoo” (“La chica del dragón tatuado”) a películas para toda la familia, cintas de acción, comedias e incluso la película de Tarantino.

El estudio presentó imágenes nuevas de “Venom”, que Tom Hardy dijo que quería hacer la cinta para su hijo y “The Girl in the Spider’s Web” (la nueva entrega de la serie Millennium) con la Estrella de “The Crown” Claire Foy en el papel de Lisbeth Salander, quien Rothman dijo que “Hace ver a la Mujer Maravilla como una Chica Superpoderosa”.

“Lo que hace que esto sea especial y muy, muy atractivo es que no la puedes describir”, dijo Foy.

El director uruguayo Fede Álvarez, quien estuvo detrás del éxito de horror “Don’t Breathe”, dirige “The Girl in the Spider’s Web”. Álvarez destacó que el público pide cine “de buena calidad”.

“Creo en las películas que provocan, películas que no puedes ignorar. Películas que llegan a la conversación cultural. Confío que esta película cumplirá todo”, dijo Álvarez sobre “The Girl in the Spider’s Web”.

Rothman anunció que una secuela de “Jumanji”, con Dwayne Johnson, será estrenada en diciembre de 2019.

“No corran a darle todas las pantallas a ‘Star Wars’ otra vez”, dijo Rothman.

La nueva versión de la película estelarizada por Johnson, “Jumanji: Welcome to the Jungle” se convirtió en un éxito masivo a comienzos de año, sumando 956 millones de dólares en todo el mundo.

CinemaCon tiene presentaciones de los grandes estudios de cine, así como otros más pequeños, como Amazon, con adelantos y estrellas que se presentan ante los propietarios de cines para darles a conocer las películas que hay en el horizonte.

La presentación de Sony fue una mezcla de variedad y junta de negocios, con Will Ferrell promoviendo la película “Holmes & Watson” cantando “My Heart Will Go On” y hablando jugar a la ruleta y ganar 50.000 dólares en el día. Mientras que la actriz Gina Rodríguez, quien presentó la película “Miss Bala”, subrayó la importancia del público latino en el cine.

“Los latinos compran uno de cada cuatro boletos”, dijo Rodríguez. “Darles un Proyecto como este se siente como un regalo, una bendición para su público”.

De acuerdo con la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA por sus siglas en inglés) los latinos sumaban 18% de la población en 2016, pero representaban el 23% del público frecuente del cine en Estados Unidos.

Sony también mostró imágenes sin editar de la cinta animada “Spider-Man: Into the Spider-Verse” con la voz de Shameik Moore como Miles Morales/Spider-Man, la cual se estrenará a finales de año.

“No soy el único que se imaginaba ser Spider-Man de niño”, dijo Moore.

Matthew McConaughey también estuvo presente para presenter la sórdida cinta de época “White Boy Rick” en la que interpreta a un defraudador muy malo pero buen padre de familia con un hijo adolescente que termina convirtiéndose en informante del FBI.

“Esperen a ver su actuación”, dijo McConaughey del debutante Richie Merritt, quien interpreta el papel estelar.

Tanto los ejecutivos del estudio como los cineastas detrás de los proyectos subrayaron la diversidad y la calidad de las próximas películas.

“Estamos dedicados a la variedad de la audiencia, incluyendo una devota y cada vez más rara dedicación a la originalidad”, dijo Rothman. “No somos superhéroes todo el tiempo, pero estamos en el negocio de las franquicias mundiales”.