$!Desde Punta Cana | Saúl Lisazo afirma que quiere dejar las telenovelas por el cine

“Esta es una profesión grandiosa y si pudiera seguir haciendo cine, que es mi propósito, porque estoy tratando de dejar la televisión, pero que a veces no me dejan, pero yo estoy tratando de dejarla y hacer más cine para contar historias en las que realmente te puedas involucrar en el personaje, señaló el argentino, quien se encuentra en el país en el marco del Cana Dorada International Film Festival ”.

El célebre actor de telenovelas Saúl Lisazo afirmó que desea dedicarse especialmente al cine, pero que todavía no lo dejan.

El actor puso como dificultades para seguir una carrera puramente en la gran pantalla la necesidad de mudarse a México. “A veces no es fácil dejar la televisión, acabo de hacer una parte de Betty en Nueva York de Telemundo y ahora pienso hacer teatro en México. Para hacer cine tendría yo que radicar en México y empezar a hacer más castings y moverme con la gente de cine. Trataré de hacer más contactos para empezar a hacer más cine”, sentenció.

Dijo además que para él no es fácil el proceso de casting como se estila en la actualidad, pues en su carrera no había tenido que hacer muchos.

“Estás tratando de venderte y es difícil que un director pueda juzgarte por un segundo en el que le estas contando algo. Cada vez los directores están más especiales, ahora quieren que les cuentes de tu vida o lo que piensas de la infancia, cosas que probablemente les puedan servir, pero es muy difícil hacer eso. Desnudarte delante de una camarita o un teléfono, como se hace ahora, es feo. Suerte que hice la mayor parte de mi carrera donde no se necesitaba, pero no es que me ponga furioso con los directores, cada uno tiene su forma de trabajar, pero realmente el hecho de vender tu historia a través de un teléfono a veces es humillante”, recalcó Lizaso.