$!Detalles del final de la quinta temporada Lucifer: “Va a rompernos a todos el corazón”

Todo suena bastante natural y relajado cuando se habla de los nuevos episodios, pero ahora que están a la vuelta de la esquina vamos conociendo detalles más concretos y que dejan claro que, al fin y al cabo, estamos en una recta final no solo de la temporada, sino de la serie y que eso conlleva una intensidad mayor en la evolución de las tramas. En sus declaraciones a Entertainment Tonight, Woodside ha advertido de esta impactante trama que no dejará a nadie indiferente, aunque no ha revelado qué personajes se verán involucrados con ella.

Eso sí, su consejo es que, una vez nuestro corazón esté roto en mil pedazos, tengamos fe en la temporada 6 de Lucifer que pondrá punto final a la historia: