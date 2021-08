$!Dgcine reporta rodaje de producciones audiovisuales extranjeras por más de 11 mil millones de pesos

El total de los presupuestos aprobados para la filmación de largometrajes, cortometrajes, comerciales de televisión, documentales o de animación, bajo el artículo 34 de incentivo al cine local establecido en la Ley 108-10, asciende a más de mil millones de pesos, proveniente de 17 películas que se acogieron al referido artículo, mientras que el reality show Dominicana’s Got Talent se hizo con el artículo 39, de incentivo a la inversión extranjera para la realización de su segunda temporada. Ocho proyectos rodados no aplicaron a la legislación.

El artículo 39 que fomenta la inversión extranjera en el país a través del cine, atrajo a siete producciones que se acogieron a los beneficios, el restante no aplicó, pero el presupuesto aprobado fue de RD$11, 094, 270,754. 25. (más de once mil millones de pesos).

Se rodaron entre el 1 de enero y el 10 de agosto, “Arthur the King” (drama); los reality show “Survivor México”; “Exalton Hungría”; “Exalton EEUU”; “Survivor Grecia”; “Survivor Rumanía” y “Survivor Turkia”.

También se rodaron en suelo dominicano la serie de televisión “Leopard skin”, así como la comedia de acción “Shotgun Wedding”. La Dirección General de Cine también se aprobó la filmación de la serie televisiva “Survivor países nórdicos”, que incluye a Dinamarca, Finlandia, Hungría, Noruega y Suecia. Además, la película de acción y romance “Lost City of D”, así como la serie de televisión “Vacaciones de Ángeles S4 (vacaciones de Anges S4). y la tercera temporada de la serie “The family Chantel”.

La grabación de promociones de los hoteles Dream Macao y Secrets Royal Punta Cana. Los documentales “Ocean explorers”; “Ocean X digital impact”; “Can you see me: recruitment”, y “La entrevista”. Los productores del reality show “Married at first sight” también escogieron el país para rodar su propuesta televisiva.

El cantante español Enrique Iglesias también visitó el país para filmar su videoclip “Me pasé”. Completan la lista de los proyectos el documental “Rudi”, las series de televisión “Familias numerosas-Life in the sun”; “El conquistador del fin del mundo s17”; “Isla de te las tentaciones, “Ik vertrek (i’m leaving); la quinta temporada de “Tahiti quest”. Además, el cortometraje/documental Fighting words” y “The dolphin rider”.