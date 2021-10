$!Director del Festival de Cine Global defiende aportes de la Ley de Cine

El director del Festival de Cine Global Dominicano, Omar de la Cruz consideró que es innecesaria una eventual modificación a la Ley 108-10 de fomento a la industria del cine, porque la misma ha tenido un gran impacto en la economía del país y su promoción en el extranjero.

De la Cruz se refirió al tema, luego de que trascendiera la información de que desde el Gobierno, existiría la intención de introducir cambios a la misma en el marco de la reforma fiscal.

“Desde que el primer momento de la implementación de la Ley de cine, surgió un grupo de enemigos de la misma y comenzaron a atacarla sin conocerla”, comentó Omar de la Cruz en una entrevista concedida al programa “Encuentro Extra con Cristhian Jiménez” que se difunde los sábados de 7:00 a.m. 8:00 a.m. por Color Visión.

Recordó que el país cuenta con legislación viejas y en algunos casos, han sido mejoradas para continuar beneficiando a determinados sectores.

La Ley de cine tiene 10 años de aplicación, tiempo en el que se han filmado el país un gran número de películas nacionales, extranjeras, así como producciones audiovisuales que han dejando grandes beneficios al país, que van desde la formación de nuevos profesionales del sector, así como el impacto positivo para personal técnico.

En un documento que fue publicado por los medios de comunicación y que posteriormente voceros del Gobierno negaron que legitimidad, se estableció posibles cambios a los artículos 34 (de incentivo a la producción de cine local) y el 39, de fomento a la inversión extranjera).

Mira realmente marcamos en mirar lo que le decir la ley define el conjunto de regulaciones que se estipularon un cierto momento para el desarrollo de la industria cinematográfica recuerdo toda ley tiene lo que es un número de referencia y el año en que se hace la del cines 108-10 es decir 2010. El Estado no le da un peso al cineasta. Tú tienes una película, pues tú busca tu dinero. Busca tu guión arma tu muñeco, termina tu película y luego el Estado dice, tu invertiste diez millones de pesos en esta película pero resulta que esa persona no puede invertirlo porque lo que paga de impuestos es 500 de impuestos, pero no puede invertir 10 millones, porque el 25% de tus impuestos lo puedes invertir en cine, pero resulta que si lo que tu pagas es 500 pesos, no lo puedes hacer. Con eso se quitó el lavado de dinero, para evitar que una persona llegara con una funda de dinero”, recordó.

Manifestó que el cine está cumpliendo con la legislación, haciendo aportes significativos y con una gran expectativa de crecimiento. “Técnicamente no tenemos que envidiarle a nadie, que tenemos que mejorar, sí pero es un proceso”.

El director del Festival de Cine Global sostuvo que la República Dominicana domina la pantalla, porque los dominicanos acuden a ver el cine que se hace en el país.

“En comparación con América Latina somos los que más vamos a apoyar nuestro cine eso no ocurre, tenemos 10 y 20 puntos de ventaja con el que nos queda en segundo lugar sea nosotros vamos y apoyamos eso genera una economía. Dentro de la cinematografía que pague impuestos, el número que sea manejado y podemos coger el último año para tenerlo fresco para no ponernos a echar para atrás. Mira en el último año en la industria se ha movido alrededor de 250 millones de dólares y tú lo cambias al peso y estamos hablando de unos 15 mil millones de pesos”.

De la Cruz dijo que la industria cinematográfica mueve todos los sectores porque involucra áreas de la economía vitales en cualquier país del mundo. Productores, directores, realizadores, luminotécnicos, pueblos y lugares en donde se filman las películas, contables, contables, entre otros.

“Cuando una figura como Jennifer López, MarMark Wahlberg, Vin Diesel, Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe vienen al país a rodar sus películas, el impacto es muy positivo en imagen, así como en las demarcaciones en las que filman.

“Aquí existen dos artículos 34 y el artículo 39 el artículo 34 te permite a ti como dominicano y buscar dinero ser tu película y ponerla en el cine a rodar el artículo 34 que le otorga 100% del dinero que tú buscaste invertirse en la película te fiscalizaron, te aprobaron un crédito, no a ti, a la inversión”.

De la Cruz argumentó que los artículos 34 y 39 va de la mano. “Yo digo que uno no vive sin el otro y el otro no vive sin el otro porque son hermanos siameses el 34 local en 39 te dice tú que vives fuera, tráeme tu dinero aquí a la República Dominicana de ese dinero, lo que tú gastes después de los 500 mil dólares yo te voy a decir que te voy a retornar el 25% con un crédito”, aseguró.

No a la modificación

“La ley no necesita modificación, lo que necesita es más integración, como la necesita la industria. Nosotros somos muy unidos en ciertas cosas en otra o por temor o por miedo o por ignorancia, muchas no constituimos en grupos. En ciertos grupos es un grupo pequeño nosotros no debemos constituyen ningún tipo de grupo y aquí como tú dijiste las filtraciones, aquí no hay filtraciones, recuérdate que aquí un techo de concreto le ponen varilla le ponen todo y está muy bien hecho y tienen todos los cuartos del mundo y cuando cae un aguacero empieza filtrar el ingeniero, sabe que va a filtrar entonces que no hay filtraciones aquí la cosa se hace vamos a ver qué pasa aquí todos, vamos a ver qué pasa”, dijo.

Omar de la Cruz consideró que la industria entiende la situación por la que atraviesa el país, por lo que entiende, que en caso de que se quiera modificar la legislación, lo que deberían establecer es un tope de gasto para la filmación de películas.

Festival de Cine Global

El Festival de Cine Global regresará al país de manera presencial en enero del próximo año, con la presencia de invitados nacionales e internacionales. “Vamos a celebrar el 14 aniversario del Festival de Cine Global, tendremos una semana para desarrollarlo luego de la pandemia provocada por la COVID-19. El talento joven estará ahí como siempre, así como propuestas internacionales del 24 de enero al 7 de febrero de 2022 y hasta ahora con protocolos sanitarios”, comentó

Entre los puntos fuertes que tendrá el Festival este año será la elaboración de guiones, para continuar fortaleciendo ese punto, así como la distribución y mercadeo de películas.