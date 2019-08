$!Documental RD es nominado para ser evaluado para premios Oscar

La cineasta Paula Cury Melo celebra por partida doble el premio que recibió en el Festival Internacional de Cine de Rhode Island su documental “A la Deriva”, porque su elección lo convirtió en una nominación para ser considerado por los premios Oscar.

Para la dominicana hija de la hoy fenecida productora y presentadora de televisión, Aracelis Melo y del jurista Jottin Cury hijo, el galardón constituye un gran reconocimiento.

“Para mí recibir este premio es un honor, en especial porque significa que mi proyecto A la Deriva es la nominación oficial del Festival de Rhode Island para consideración de los premios Oscar, en la categoría de cortometraje documental. Independientemente de lo que pase de aquí en adelante, me siento muy contenta y agradecida, ya que no todos los días se presenta la oportunidad de que tu proyecto califique para ser nominado a los premios de la Academia”, comentó.

Al rememorar los pasos que dio para hacer la producción, dijo que lo hizo con la intención de abordar el tema del embarazo en adolescentes y cumplir su tesis de grado. “Con equipo mínimo, sin presupuesto, y solo dos personas en el crew. Es decir, jamás imaginé que podría llegar tan lejos, pero afortunadamente estoy rodeada de familiares, amigos y colegas que me apoyan. Es mi primer trabajo documental, pero ciertamente no mi último, pues descubrí que me apasiona muchísimo este género. Y a pesar de que me siento agradecida por recibir este premio y por la oportunidad de continuar impulsando mi carrera, mi felicidad mayor sería ver una República Dominicana donde se respeten los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, donde todos estemos equipados con las herramientas necesarias para poder tomar decisiones acertadas, y donde los conceptos de lo que significa ser mujer y hombre en este país evolucionen para lograr vivir en una sociedad donde exista la igualdad, la armonía, y el respeto”, indicó.