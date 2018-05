Documental rompe el silencio sobre el abuso sexual en República Dominicana

“Invisibles of The World” de la actriz, cinematógrafa y activista dominicana Yubo Fernández, fue presentado pasado lunes 21 de Mayo en el Centro Cultural Banreservas. Fuente externa.

Un NO a la vergüenza, según las mismas palabras de Fernández, “Las víctimas no deben sentir vergüenza, ni culpa porque la hayan violado, son los violadores quienes deben sentirse así”.

SANTO DOMINGO. “Invisibles of the world”, es un documental que abarca la problemática de los abusos y violaciones sexuales que azota a nuestro país y el mundo, y se basa en las estadísticas de cada región.

Fernández asistió este año junto a la Comisión de la DGCINE representando al país en el 71 Festival de Cannes, llevando este proyecto en pre-Producción al Marché Du Film, donde logró aliarse a varios países que desean ser parte de este documental, que tendrá varios capítulos tipo serie documental.

Lall Enterteinment, una de las más grandes compañías productoras de La India, invitó a Yubo para Noviembre de este 2018 a asistir al país donde Fernández podrá filmar a los “invisibles de La India”.

Su director Bhuvan Llal, junto al productor general de “Invisibles of the World” en La India, Sandip Patihar, serán parte del equipo, también la famosa activista Hindú Yogita Bhayana, recordando que hace poco en este país se aprobó la pena de muerte para los violadores.

Mientras que en Cannes también Paulo Boccato productor y presidente de Boccato Productions, dijo “Brasil no puede quedar fuera de Invisibles Of The World, la situación allá es terrible”, refiriéndose al gran problema de violencia sexual que existe en algunas regiones de Brasil. Fernández y Boccato están planeando fechas para rodar en este país.

También la productora y escritora Italiana radicada en Londres Natalie Massone, durante su reunión en Cannes con Yubo, recalcó que no quiere quedarse fuera del documental, y junto a un grupo de cineastas del Raindance London piensan rodar Invisibles en lugares de este país donde nadie se imagina que ocurren estas barbaries.

Por último la Fundación venezolana “Ángeles del Camino” presidida por Beatriz Bustamante, espera por Fernández para colaborar con el rodaje y producción de “Invisibles Of The World” en Venezuela.

Yubo Fernández pretende mostrar al mundo ese mundo de Invisibles de todo el planeta, aquellos que nadie ve porque se esconden o porque la humanidad decidió darles la espalda, en tiempos donde esté grave problema no es prioridad para algunos gobiernos, donde en muchos países es un tema tabú, pero sobre todo, donde las leyes no son severas y la educación sexual no existe. Enviar un mensaje a las víctimas de que la vida no termina, y callar o encerrarse en sus traumas y la vergüenza, no es la salida, hablar, gritarlo al mundo sí lo es.