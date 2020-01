$!Dominicano es elegido para ingresar a Televisa: “Voy trabajar para ser un gran actor y poner mi país bien en alto”

Cuando me sienta cansado, pensaré en mi país, en este sueño por lo cual tanto he soñado y luchado, así como en todas esas personas que creen en mí y sacaré más fuerza para darlo todo y para que todos se sientan muy orgullosos de mí.

“Todo comenzó en 2017, cuando participé en el proyecto Telemicro México, que realiza el Grupo de Medios Telemicro. El día que nos tocó visitar Televisa llené mi solicitud de ingreso, me llamaron para darme la noticia de que fui pre-seleccionado, pero tenía que presentarme en pocos días a la audición después de que me hicieron la llamada, y al final no pude presentarme por razones que se me escaparon de las manos”, relató.

Y, a seguidas, sostuvo: “Estuve muy triste, caí en depresión porque siempre fue el sueño de toda mi vida y ver que estaba tan cerca y no pude lograr ir a la audición me puso bien triste, pero como dicen todo pasa por algo y el tiempo de Dios es perfecto, ese no era mi año”.

Con la perseverancia de alcanzar su sueño, en 2019 viaja nuevamente a Ciudad de México para llenar la solicitud de ingreso nuevamente, y explica que de siete mil solicitudes de varios Estados de México y de todas partes del mundo fue pre-seleccionado.