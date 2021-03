$!¿Dónde ver las películas nominadas a los Óscar?

Promising Young Woman

Nomadland

Esta película estadounidense de drama, escrita y dirigida por Chloé Zhao, está basada en el libro Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century, escrito por Jessica Bruder, y narra la historia de una mujer que abandona su pueblo natal para emprender un viaje por el oeste de Estados Unidos. Protagonizada por Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Charlene Swankie y Bob Wells, fue estrenada el 11 de septiembre del 2020 durante el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde se alzó con el León de Oro

Nomadland recibió la aclamación de la crítica especializada, que elogió la dirección de Zhao, la cinematografía de Richards y la actuación de McDormand. En el sitio Rotten Tomatoes registró un índice de aprobación del 94 %, basado en 320 reseñas profesionales. Tuvo 6 nominaciones a los Óscar, entre ellas. mejor dirección, mejor película y mejor guión adaptado.