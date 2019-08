$!“Dora and the lost city of gold”, la exploradora está de regreso

Esta semana se estrena en la gran pantalla una nueva aventura de un personaje emblemático de los programas de televisión infantiles, se trata de Dora en”Dora and the lost city of gold”, película dirigida por James Bobin y protagonizada por Isabela Moner, Eugenio Derbez, Eva Longoria, Michael Peña, Jeffrey Wahlberg y Danny Trejo. Aquí conocemos a Dora (Isabela Moner), una exploradora adolescente que ha pasado toda su vida en la jungla y que ahora se tiene que adaptar a la vida de una estudiante de bachillerato en la civilización. Aun así, cuando sus padres desaparecen, Dora tendrá que regresar a su hogar y liderar a un grupo de adolescentes desorganizados si quiere sobrevivir, encontrar a sus padres y descubrir el secreto de una ciudad perdida. Esta película es una adaptación en imagen real de la popular serie animada “Dora, la exploradora”, así que es muy probable que varios elementos del show se vean en la gran pantalla. Asimismo, esta película se estrena un año antes del vigésimo aniversario de la serie original. Isabela Moner también ha formado parte del elenco de producciones como “Transformers: The Last Knight” (2017), “Instant Family” (2018) y “Sicario: Day of the Soldado” (2018). El elenco de este filme también cuenta con el popular actor mexicano Eugenio Derbez, mejor conocido por protagonizar películas como “No se aceptan devoluciones” (2013) y “How to be a latin lover” (2017). Ahora hay que ver cómo es la transición de Dora al cine.