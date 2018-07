Drew Barrymore: “Ya no busco más parejas en páginas de cita”

LOS ÁNGELES. Se ha retirado definitivamente de las apps de citas. Y es que para los que no lo sabían, Drew Barrymore había buscado ayuda para ligar dándose de alta en distintas aplicaciones para buscar pareja.

El resultado no ha sido el esperado y Drew sigue sin encontrar el amor. Así lo ha manifestado a Entertainment tonight.

“Siempre había querido hacerlo”, confiesa la intérprete. “Y creo que fue divertido pero la cita no era a ciegas para el otro lado, así que no funcionó”. No ha tenido suerte en el amor como se desprende de sus tres divorcios.

Ahora el empeño de la actriz estará en enseñar a sus dos hijas, Olive de 5 años y Frankie de 4, las bondades de ser autosuficientes y tener su propia empresa, pero que entiendan que en un equipo no hay un “yo” y que se requiere de un grupo para alcanzar un logro.

Como suele pasar, ahora que Drew Barrymore ya no está en Tinder y no está buscando pareja, no sería extraño que el amor apareciera en su camino.