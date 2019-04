$!“Dumbo” en primer lugar de taquilla, aunque con poca fuerza

LOS ÁNGELES. “Dumbo” llegó al primer lugar de taquilla, aunque no tomó tanto vuelo en su fin de semana de estreno en los cines de Norteamérica como las otras cinco nuevas versiones de los clásicos animados de Disney.

The Walt Disney Co. informó que la película dirigida por Tim Burton ha ganado unos 45 millones de dólares al estrenarse en 4.259 salas a nivel nacional contra un presupuesto de producción de 170 millones. Es menos de la mitad de lo que recaudaron en su estreno “ Beauty and the Beast” y “’’The Jungle Book” y la cinta de Burton “Alice in Wonderland”.

La nueva versión de la cinta animada de 1941, estelarizada por Colin Farrell y Danny DeVito, ha recibido críticas entre regulares y malas. Sin embargo, el público que fue a verla tuvo una mejor opinión que los críticos de cine y le han otorgado en promedio una A-, de acuerdo con CinemaScore.

“Creemos que es un sólido inicio”, afirmó Cathleen Taff, presidenta de distribución en salas para Disney. “Nos sentimos animados y confiamos en que el público la recomiende”.

A nivel internacional, “Dumbo” amasó 71 millones de dólares, 10,7 de ellos en China, 7,4 en Reino Unido y 7,2 en México.

Disney tiene otras dos nuevas versiones con actores programadas a estrenarse este año: “Aladdin” (el 24 de mayo) y “The Lion King” (el 19 de julio).

“Para Disney, las expectativas son demasiado altas. Esto es tan solo un pequeño tropiezo en un año que de antemano ha sido espectacular para Disney”, declaró Paul Dergarabedian, analista de medios para Comscore.

“Dumbo” desplazó al segundo lugar a “Us”. La película de terror dirigida por Jordan Peele agregó 33,6 millones de dólares, lo que elevó su total nacional a 128,2 millones en su segunda semana de estreno.

La cinta, estelarizada por Lupita Nyong’o, sólo tuvo un costo de producción de 20 millones de dólares.

“Capitan Marvel” aterrizó en el tercer lugar con 20 millones adicionales. Ahora ha ganado más de 350 millones en Norteamérica.