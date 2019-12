$!Eastwood conversa sobre “Richard Jewell” y sus detractores

En una entrevista junto al protagonista del filme, Paul Walter Hauser, Eastwood conversó con The Associated Press sobre su lucha para lograr que se hiciera la película, alcanzar el éxito en Hollywood pese a ser introvertido y las críticas sobre la exactitud del filme.

AP: ¿Cuál fue su mayor reto con “Richard Jewell”?

Eastwood: El reto fue ese periodo de cuatro años en el que la frustración de tener el proyecto prácticamente listo y que de repente se derrumbara, y se cayó en parte por culpa mía. Uno negocia y da contra la pared. Diferentes estudios eran propietarios y finalmente yo me retiré. Pero este último año dije, “Me pregunto qué habrá pasado con eso. Y me pregunto si podría restablecerlo”.

AP: ¿Cómo espera que esta película cambie la percepción pública de Richard Jewell?

Hauser: Esperamos que esta película, además de entretener a la audiencia _ porque estamos en el negocio de entretener y contar una gran historia _ tenga ese efecto de eco entre el público que ayude a limpiar su nombre ante todos. Y creo que esta es una vuelta triunfal para la familia Jewell, tanto como se pueda sin Richard aquí con ellos.

AP: ¿Qué es lo que más le enorgullece de su obra?

Eastwood: Bueno, una vez hice una obra de teatro de un acto cuando estaba en la secundaria y juré que nunca volvería a hacer eso. Odiaba la idea. Era un chico terriblemente complejo y lo último que quería era hacer algo extrovertido como actuación. Pero después cuando entras a la actuación como adulto, te das cuentas de que no es necesariamente algo para extrovertidos. Los introvertidos son grandes actores porque tienen muchas cosas que se están guardando por dentro. Es cuestión de aprender cómo dejarlas salir. También es una profesión curiosa porque no sabes dónde pasará lo siguiente. Lo intentas aunque no se parezca en nada a ti o a nada que hubieras imaginado. Es una vida divertida, pero muchas cosas simplemente ocurren. Llegan historias y tratas de contarlas lo mejor posible, pero no es sólo una forma de arte intelectual; es una forma de arte emocional.

AP: El editor del Atlanta Journal-Constitution (AJC) criticó la película. Cuestiona la precisión y dice que no es cierto que Kathy Scruggs tuvo sexo con un exagente del FBI a cambio de una pista. También rechazan la idea de que el diario haya publicado una historia con fuentes cuestionables. ¿Tiene una respuesta a esas críticas?

Eastwood: Creo que el Atlanta Journal (sic) probablemente es el único grupo con algún tipo de complejo por toda esta situación porque son los que publicaron lo primero sobre un crimen provocado por Richard Jewell. Así que probablemente están buscando maneras de racionalizar su actividad. No estoy seguro. Nunca he hablado con nadie de ahí...

Hauser: Pero también las películas biográficas. Las películas biográficas de Hollywood están históricamente bajo escrutinio, ya sea la familia Dupont en “Foxcatcher”, la iglesia católica en “Spotlight” (“En primera plana”). Esto es algo muy obvio que está pasando con el AJC y entendemos sus inquietudes, pero estamos contando nuestra historia y creemos que hicimos un buen trabajo.