$!El ABC del casting en un taller dictado por grandes del arte nacional e internacional

Un grupo de expertos presentan el taller “Preparación para castings online”, y promete ser uno de los más completos con técnicas adaptadas a estos tiempos, donde la distancia es requerida para los primeros acercamientos.

“Es tiempo de mostrar el talento a través de las redes sociales y la pantalla chica. Millones han monetizado su talento solo maximizando su capacidad histriónica y gestionando correctamente roles vía las plataformas online, pero para esto es necesario aprender a utilizar los recursos para deslumbrar a los productores y directores”, motivan los organizadores.

El evento se realizará el domingo 30 de agosto, a las 6:30 p.m. y contará con invitados internacionales de vasta trayectoria que dirán presente para compartir sus tips profesionales, entre ellos el actor y cantante mexicano Jair Campos, voz oficial del personaje “La bestia” para México y Latinoamérica en la película “La bella y la bestia live action” de Disney.

Además del actor, cantante y bailarín mexicano Mauricio Salas, quien ha participado en importantes musicales como: “Mary Poppins” (Bert), “La línea del coro” (Bobby), “El Rey León” (Scar/Zazú) y “La bella y la bestia” (Lumiere).

Refiere una nota de prensa enviada a este medio que otra atracción será la participación de la actriz, pedagoga teatral y directora argentina Lorena Oliva, quien es directora de la escuela Teatro Alternativo, que tiene más de 15 años desarrollando la creatividad de niños, jóvenes y adultos.

El taller además contará con las experiencias de Patricio León, creador de Exprésate Dominicano, con una larga trayectoria en el mundo de la actuación y la producción. Mientras que la parte musical será representada por el compositor y director musical dominico-mexicano Junior Basurto Lomba, quien se unirá en vivo desde México.

La iniciativa que impulsa la reactivación del gremio actoral es del joven actor Josué Hirujo junto a la actriz y cantante Laura Guzmán.

Dentro de la propuesta desarrollarán puntos indispensables para la presentación de un personaje en una audición como son: Los grandes no y no, vestimenta, preparación, aprendizaje del personaje, manejo de fotos y video, actualización para el uso de las plataformas como Zoom entre otras, y sobre todo y no menos importante, cómo conseguir una audición.

El taller tendrá una duración de tres horas aproximadamente y cada participante recibirá material guía estructurado para una mejor orientación, más un certificado de participación completado el mismo.

Se realizará el domingo 30 de agosto, a las 6:30 p.m. (17:30 horas de México y las 19:30 horas de Argentina) y la inversión por participante es de RD$800. Para más información se pueden contactar a los números +1 (809) 849-6117 o al +1 (829) 744-8631.