$!El actor John C Reilley habla para República Dominicana

Más sobre el actor

Con el verdadero nombre de John Christopher Reilly, nació el 24 de Mayo de 1965, en la ciudad de Chicago. Y como su padre también se llamaba John, es que empezaron a ubicarlo mejor como John C. incluso en la Escuela Dramática Goodman donde había empezado a tomar sus primeras clases de teatro, a los ocho años. Recién en 1989 se resaltó como actor, cuando Brian De Palma lo contrató para la película sobre Vietnam ‘Casualties of War’, en un rodaje de Tailandia donde John incluso conoció a la actual esposa Alison Dickey (que en aquel entonces era asistente de Sean Penn). Con el tiempo se fue convirtiendo en uno de los mejores actores de reparto, con películas como ‘Days of Thunder’ con Tom Cruise, ‘What’s Eating Gilbert Grape’ con Johnny Depp y Leo DiCaprio o ‘Boogie Nights’ con Mark Wahlberg (también estuvo en ‘Anger Management’ con Jack Nicholson, aunque no figura en los créditos). La verdad, él es tan importante en Hollywood que incluso hay un secreto Premio John C. Reilly desde que en el mismo mes de Diciembre del 2002, él había trabajado en tres de las cinco producciones que terminaron siendo nominadas al Oscar como Mejor Película, con ‘The Hours’ con Nicole Kidman, ‘Gangs of New York’ de Martin Scorsese y la ganadora ‘Chicago’ donde él también había sido nominado como Mejor Actor Secundario. En el ’98 también había participado en la nominada Mejor Película ‘The Thin Red Line’ y después agregó a su curriculum ‘The Aviator’. Y así como en el inolvidable año 2002 participó en tres de los más grandes éxitos, en menos de tres meses, esta vez estrena tres éxitos asegurados con tres exitosos dúos como la comedia de ‘Holmes and Watson’ (cuarta película con Will Farrell); la historia del Gordo y el Flaco, Laurel y Hardy, en ‘Stan & Ollie’ y la producción ‘The Sisters Brothers’ (con Joaquin Phoenix) que incluso ya ganó el León de Plata en Festival de Venecia, además de un cuarto estreno detrás de la voz del nuevo dibujo animado de Disney ‘Ralph Breaks the Internet’.