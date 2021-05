$!El antes y después de Elliot Page tras su tratamiento de cambio de sexo

El actor Elliot Page sorprendió a los seguidores con la primera fotografía en traje de baño tras declararse hombre transgénero y después de dos meses de realizarse una mastectomía subcutánea, una cirugía superior, un procedimiento quirúrgico para extirpar el tejido mamario.

Page luce varonil luego de meses de someterse al tratamiento de cambio se sexo. El actor, que nació mujer y nombrada Ellen Page, se declaró públicamente como un hombre transgénero en diciembre de 2020.

El pasado 29 de abril, el actor dio una entrevista a Oprah Winfrey en la que habló sobre su cirugía.

"Esto es increíblemente nuevo. Siento que no había podido ser yo mismo desde que tenía 10 años”, dijo.

"Quería compartir con la gente lo mucho que ha cambiado mi vida. Y quiero que la gente sepa que no sólo me ha cambiado la vida, creo que me ha salvado la vida y es el caso de tanta gente [...[ porque hay tal ataque a la salud trans en este momento”, agregó el productor y activista canadiense que actuó en la cinta "Hard Candy" (2005).

Reseña el medio Tikitakas que en marzo de este año, el actor dio su primera entrevista para la revista TIME. Elliot dijo que creció sintiéndose "como un niño" desde una edad temprana pero tenía que “verse de cierta manera" en términos de su carrera actoral a partir de los 10 años.

Ha afirmado en distintas entrevistas que entre su vida antes y su vida ahora ha sido que él es "realmente capaz de existir".

"Por primera vez, ni siquiera sé cuánto tiempo, realmente puedo sentarme solo, estar solo, ser productivo y ser creativo", dijo.

También en la entrevista que tuvo con Oprah dijo que le parecía imperativo declararse transgénero por la violencia que viven los jóvenes transgénero.

“Se sintió importante y egoísta para mí y para mi propio bienestar y mi salud mental. Con esta plataforma que tengo, el privilegio que tengo, y conocer el dolor, las dificultades y las luchas que he enfrentado en mi vida, y ni hablar de lo que muchas otras personas están enfrentando, sentí absolutamente crucial e importante compartir eso”, expresó.

El actor de 34 años se ha convertido en un activista de los derechos de la comunidad LGBTQ.