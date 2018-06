“El Clóset”, la nueva película del cineasta Miguel Vásquez

SANTO DOMINGO. Metro Films anunció el estreno el próximo 2 de agosto de la película “El Clóset” del cineasta Miguel Vásquez, la cual tiene como protagonista al actor Anthony Álvarez.

La nueva película de Miguel Vásquez cuenta la historia de un sacerdote católico que se ve atrapado dentro un clóset del cual trata de salir acudiendo a la ayuda de diferentes sectores de la sociedad.

“Es una proyecto revolucionario el cual no me hubiese atrevido a hacer si no existiera el apoyo de la Ley de Cine. En diciembre del 2014 hablé con mi amigo, el gran cineasta Ángel Muñiz quien luego de leer mi guión me motivó para que me embarcara en el proyecto, del que fue su productor”, explicó Vásquez.