$!El desgarrador relato de la mujer que acusó de abuso sexual y pedofilia al actor Ansel Elgort

"Fui abusada sexualmente un par de días después de cumplir 17 años. Tenía solamente 17 jodidos años. Él sabía lo que estaba haciendo. No estoy publicando esto para ganar fama, porque simplemente no me importa eso. Estoy publicando esto para poder sanar finalmente y sé que no estoy sola y que se lo ha hecho a otras chicas. Ansel Elgort abusó de mí cuando tenía 17". Así ha sido el texto de una joven que acusó públicamente al intérprete de Baby Driver. La usuaria de las redes sociales, conocida por su primer nombre como Gabby, alegó que tenía 17 años cuando Elgort, que según los informes tenía unos 20 años en ese momento, tuvo sexo con ella, a pesar de que estaba “sollozando de dolor”.

La joven relató además que, "dos días antes de mi cumpleaños yo le había mandado un DM y obtuve su snaptcha privado. Jamás pensé que me iba a responder, yo era solo una niña y era su fan. Así que cuando ocurrió eso (las relaciones sexuales), en lugar de preguntarme si yo quería parar, ya que era mi primera vez. Estaba llorando del dolor y no quería seguir, pero él solo me dijo: "Tenemos que romperte". Yo no estaba mentalmente en ese momento. Me desconecté de mí misma, estaba en shock y no podía escapar. Él me hizo pensar que así debía ser el sexo", se lamentó. La supuesta víctima acompaña su testimonio con una serie de capturas de pantallas de conversaciones con el protagonista de películas como "Baby Driver" y "Bajo la Misma Estrella", en las que el actor invitaba a la chica a tener conversaciones "más privadas". también publicó una imagen de ambos abrazados en una cama.