El esperado tráiler de la última temporada de Orange is the New Black

¿Qué hará Pipper en su nueva vida fuera de la prisión? En la nueva y última temporada de la exitosa serie Orange is the New Black se responde esta cuestionante.

Piper, Red, Flaca, Crazy Eyes, Taystee y Pennsatucky. Todos estos personajes aparecen en el tráiler de la temporada final de la serie Orange is the New Black, que Netflix divulgó el miércoles 26 de junio antes de su estreno, previsto para el 26 de julio.

En el avance vemos a Piper Chapman (Taylor Schilling) luchando por adaptarse a su nueva vida fuera de prisión, mientras que sus antiguas compañeras de presidio dejan atrás sus diferencias pasadas y reconocen que deben apoyarse para salir adelante.

Después de cumplir sus tiempo en prisión, Piper y Sophia intentan adaptarse a la vida en la calle. Sin embargo, dejan atrás a muchas de sus compañeras. Taystee continúa cumpliendo sus cadena perpetua, Blanca es enviada a un centro de deportación, Gloria en la cocina debe asumir cambios y Morello se pone de parto.

El nuevo avance confirma que el tono de los 13 episodios finales apelará menos a la acción y a los conflictos y profundizará las ideas de redención y cierre para el elenco protagonista.