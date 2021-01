$!El FestCineRD realizará su tercera edición de manera virtual del 15 al 22 de enero

Con el eslogan “Vívelo en tu casa” y con más de 90 películas dominicanas realizadas por dominicanos en la diáspora, y una especial de cortometrajes latinoamericanos, llega a la República Dominicana y a New York la tercera edición del FestCineRD-Virtual donde se incluyen estrenos mundiales, regionales y nacionales.

Los organizadores de igual forma anuncian que por la importancia de mantener un distanciamiento social saludable y detener la propagación del COVID-19 en la República Dominicana, la tercera edición del FestCineRD se celebrará de manera virtual, del 15 al 22 de enero del 2021, en la plataforma de contenido On Demand www.filmenla.com.

El programa oficial del FestCineRD-Virtual incluirá una lista de largos y cortometrajes disponibles en la plataforma de contenido On Demand Filmenla para el área de la República Dominicana y la ciudad de Nueva York y ofrecerá una amplia gama de géneros, desde comedia hasta thriller, de drama y romance; además de un homenaje al director y productor Francisco “El Indio” Disla y paneles de discusión con los principales líderes de la industria cinematográfica.

Bajo el lema ‘Nuevas voces, nuevos talentos” el FestCineRD dedica y honra a los nuevos realizadores de cine independiente nacional trabajando fuera de la Ley de Cine con una selección de más 70 cortometrajes de diversos géneros, desde comedia hasta thriller, de drama a romance y de acción hasta experimental, más una muestra de cine estudiantil.

De igual forma, el fundador y director del FestCineRD, Armando Guareño, anunció que el festival y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC hacen un acuerdo de mutua colaboración entre ambas entidades. Parte de este acuerdo es programar muestras de cortometrajes realizados por estudiantes y egresados del INTEC e impartir charlas educativas en el marco del Festival.

También, se hará un acuerdo con el Festival de Cine Dominicano en Nueva York y en todos los países que se realice el festival de cine Marca País.

En esta ocasión se programaron dos bloques de cortometrajes; uno de ficción y otro de documental. “Me siento sumamente honrado y complacido de poder colaborar con tan prestigiosa institución como es el INTEC”, dijo Armando Guareño.

Así mismo, el FestCineRD anuncia otro acuerdo, la colaboración con Cortocircuito, Latino ShortFest of New York, el único festival en los Estados Unidos dedicado a la promoción de los cortometrajes latinoamericano y de la diáspora Latina in USA.

El FestCineRD-Virtual abre con la premier regional de “Verde”, ópera prima del director Dominico-Americano Alfonso Morgan-Terrero. Inspirada en hechos reales, “Verde” narra las historias de tres jóvenes de Dajabón.

Chulo, su hermano mayor Ezekiel, y su amigo Miguel Andrés, roban un campamento minero de oro y matan accidentalmente a un hombre. Esto trae inevitablemente la venganza del encargado del campamento y primo del fallecido.