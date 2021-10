$!El Festival de Cine Global se realizará del 24 al 30 de enero del 2022

El Festival de Cine Global regresa de forma presencial el próximo año. Con la presencia de invitados nacionales e internacionales, la edición número 14 se realizará del 24 al 30 de enero con un programa que como en cada entrega, incluirá, además de la proyección de películas nacionales e internacionales, charlas y talleres.

Aunque su director, Omar de la Cruz, no quiso revelar muchos detalles del evento, porque justamente están en el proceso de la organización, avanzó que desde hace meses han venido trabajando en lo que será la programación que ofertarán al público.

“El festival va de 24 al 30 de enero y presencial, hay muchas cosas nuevas que vamos a ir anunciando en el camino, pero ya la fecha es esa, volvemos otra vez con el festival presencial, lógico con todas las medidas de seguridad que ya son costumbre, realmente lo que necesitamos es impulsar la industria cinematográfica, el cine es presencial, el cine no es streaming, el streaming es perfecto, pero el cine es esta experiencia de tú ir al cine, verlo en una sala”, comentó Omar de la Cruz.

El director del Festival de Cine Global, que es organizado por la Fundación Democracia y Desarrollo que dirige el expresidente Leonel Fernández, al defender la reapertura de las salas de cines y festivales internacionales, recordó que ver una película en una sala es toda una experiencia que no se disfruta plenamente a través de las plataformas digitales.

Contó que en su reciente visita al Festival de Guadalajara, México tuvo la oportunidad de ver varias producciones cinematográfica y que ese era uno de los temas que trataron los invitados en conversaciones informales.

“Imagínate ver a James Bond en una televisión o un teléfono y verlo en una pantalla gigante, como tuve la oportunidad de ver a James Bond en Guadalajara. En el cine eso es una experiencia que teníamos antes de COVID-19, durante la pandemia nos confinamos a verlo en la televisión, pero el cine es la pasión, y realmente hemos entendido y la gente ha entendido, el cine no termina, ni las salas de cines van a desaparecer, al contrario, ahora es que más, las personas están deseosas de volver al cine y por eso el festival va en el 2022”, dijo el director del Festival de Cine Global.

De la Cruz se reservó otros detalles de la programación del Festival de Cine Global.

“Está todo en un paquete, pero lo vamos a anunciar más adelante, pero ya te di lo más importante, que es el anuncio oficial de que el festival va, vamos a tener cine porque #TamoEnCine y hay muchas cosas buenas y nuevas, que van a ser, como siempre, hemos tratado de hacer que el cine y el festival aporten lo que es la industria cinematográfica local”, dijo De la Cruz, quien fue entrevistado en el programa El Despertador que se difunde por Color Visión.

Opuesto a la modificación de la Ley de Cine

En más de una ocasión, sectores vinculados al cine han hablado de la posibilidad de que se haga una modificación a la Ley 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana. Puntualmente se plantea modificar los artículos 34 (incentivo a la producción nacional) y el 39 (incentivo a la inversión extranjera).

Para el director del Festival de Cine Global, sería un error modificar la ley, porque hasta el momento es una legislación que ha demostrado que funciona y sus logros son evidentes.

“Mira desde que está la Ley de Cine, siempre, todos los años, escuchamos que la van a mutilar, la van a modificar, la van a cambiar. Yo no entiendo cuál es el sentido de que si algo está funcionando, para qué tenemos que arreglarlo, si las cosas están funcionando, pues dejémoslo que funcionen, andamos con un letrero que diciéndolo en todas partes del mundo en el último año hemos recibido 200 millones de dólares, lo cual significa, si tú lo multiplicas y lo pone al nivel del peso, estamos hablando de 11,500 millones de pesos que entraron al sistema económico, es decir que funciona; devolvimos o vamos a devolver el 25% en crédito fiscal transferible, todavía sigue funcionando y decimos que vamos a tomar los 900 millones que se invierten en cine local, se lo vamos a quitar y todavía estamos dejando beneficio, entonces cuál es el interés de dañar lo que ésta y no está mal?”, comentó.

En el caso del artículo 34, de incentivo a la producción local, sería un lamentable que se modifique para bajarle el porcentaje establecido. “El error del siglo sería disminuir el artículo 34; al contrario, entendemos que el artículo 34 es un 100%, que realmente no lo es, porque a ese 100% tú tienes que descontarle el 18% del ITBIS por otro lado, el 10% y después todos los otros costos legales y tributarios, en realidad no es un 100%. Entenderíamos en un sentido que sí al artículo 34 hay que hacerle algo, tendría que ser aumentarlo a un 125%. ¿Y tú dirás, para qué? Bueno, el cine ya avanzó en un sentido, avanzó una etapa. Ahora no hay dinero para promocionar una película, una película necesita dinero”, dijo.

Agregó: “Recuerda que Hollywood invierte 100 millones en una película, de los cuales 40 millones son nada más que para promoción. O sea, nosotros no tenemos ni un peso para invertirlo en promoción, entonces, cómo vamos a estar inventando ahora mismo, a desmontar algo bueno. Si tú me dices, que el Estado necesita quitar de un sitio para ponerlo en los otros lugares, pero imagínate, si en el inicio hubiésemos hecho lo mismo con el turismo y le quitemos los incentivos, hoy estuviéramos diciendo que el turismo es una de las mayores fuentes de ingresos?,

También expresó: “Imagínate que a las remesas comencemos a ponerles otro impuesto adicional, también vamos a decir eso, de manera que, si con el cine, estamos generando beneficios, estamos promocionando el país, estamos construyendo una industria, ya que todos los informales del cine pagan impuesto, nadie los obligó, solamente con la creación de la ley, se creó esa dinámica, una dinámica empresarial, de negocio que se ha desarrollado al margen. Entonces yo entiendo que la Ley de Cine debemos seguirla impulsando, no disminuyéndola. Ahora si queremos inventar, pues inventemos, y veremos después”.

Festivales internacionales

Omar de la Cruz estuvo este año en el Festival de Cannes que anualmente reúne a la industria mundial de cine, luego participó en la gala de los Premios Platino en España y el periplo concluyó en el Festival de Guadalajara, México.

“Participé en el Festival de Cannes donde, como le digo a todos los que preguntan, fue un festival bueno, es decir que de 50,000 personas veíamos antes en las calles y este año solamente éramos 15,000, esa era la normalidad nueva. Pero ahora mismo en España estaba casi la mayoría de la industria y de los representantes a nivel en Latinoamérica y de Europa, estuvieron todos”, expresó.

A seguidas agregó: “El evento fue de integración para lo que son los nuevos lineamientos que vienen ahora con la generación de contenidos, qué es lo que está en este momento llevando a la pantalla para suplir las necesidades que existen dentro de lo que es el mundo del streaming, que entendíamos, cuando comenzó la pandemia, que había mucho contenido en streaming hasta que empezamos a verlo y nos dimos cuenta que se acabaron los contenidos y ahora estamos produciendo cantidades de contenido en todas las latitudes, en todos los niveles y de todos los géneros, de manera que en España, creo que Iberseries Platino creado por EGEDA y los Premios Platino. Es una tremenda iniciativa que no debe de caerse”.