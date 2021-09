$!El James Bond de Sean Connery era un “violador”, según el director de nueva película de la saga

Fukunaga, el director estadounidense de la más reciente entrega de la saga del No Time To Die, que se estrena este mes y está protagonizado por Daniel Craig, hizo una fuerte crítica a el comportamiento poco ético del personaje hacia las mujeres.

El graduado de la Universidad de Nueva York notó varias las escenas de sexo cuestionables en las películas clásicas de la década de 1960 y dijo a The Hollywood Reporter cómo ayudaría a actualizar al famoso espía británico para la era del #MeToo.

“¿Es Thunderball o Goldfinger donde, básicamente, el personaje de Sean Connery viola a una mujer?” Preguntó Fukunaga, refiriéndose a dos de las seis películas de Bond protagonizadas por Connery, quien murió en octubre pasado.

En internet usuarios han mostrado diversas recopilaciones donde no sólo es en Thunderball de 1965 donde se ve este comportamiento que actualmente se considera inapropiado, también en varias películas se normaliza el acoso sexual, tocamientos e incluso violencia hacia la mujer.

No Time to Die estará en los cines estadounidenses a partir del 8 de octubre. Aún no se ha anunciado el reemplazo de Craig como Bond.