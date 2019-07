“El Proyeccionista”, primera película dominicana en la clausura del New York Latino Film Festival

“Estoy muy contento de poder representar al país con esta nueva película. Esta noticia me cayó muy bien, sobre todo porque últimamente hemos tenido acontecimiento malos de la República Dominicana. Creo que es una gran noticia para compartir y en lo personal me siento contento porque en Nueva York tenemos a una gran audiencia dominicana, en donde quería proyectarla. Este festival se une a la apertura del Festival de Miami”, comentó José María Cabral.

El proyeccionista , la más reciente obra cinematográfica de José María Cabral cerrará el New York Latino Film Festival (NYLFF) que organiza HBO que se estrena el 12 agosto próximo, convirtiéndose en la primera producción dominicana en clausurar el evento.

De la película

El Proyeccionista narra la historia de Eliseo Layo, obsesionado con imágenes de una mujer que ve proyectada todos los días a través de su proyector de 16mm. Después de un accidente que destruye su única conexión con ella, emprende un viaje profundo por las partes más remotas de la República Dominicana para encontrarla. Lleno de mitologías griegas, referencia a pinturas y películas clásicas, el sol del Caribe y su “guagua de cine” lo conducirá proyectando películas de pueblo en pueblo, donde conocerá a Rubí, y junto a ella descubrirán y proyectarán un pasado que no deja de ser un presente inevitable.

El New York Latino Film Festival (NYLFF) arranca el lunes, 12 de agosto con la presentación de mas de 83 películas representando 10 países. El Festival celebra su apertura con el estreno Nuevayorquino de la película Princess of the Row del director Van Maximilian Carlson, protagonizada por Martin Sheen, Edi Gathegi, Ana Ortiz, Tayler Buck, Jacob Vargas, entre otros.