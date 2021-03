$!El rodaje de películas extranjeras ha aportado al país 152 millones de dólares

Perspectiva

Aclara que la Dirección General de Cine no es una entidad formadora, por lo que desde ese organismo pondrán en marcha políticas públicas con el propósito de que instituciones educativas trabajen junto a ellos para la capacitación del personal.

Producciones extranjeras

Yvette Marichal, a quien relevó Vargas, declaró a Diario Libre que la pandemia, provocada por el coronavirus, no impidió que el país cerrara con RD$7,483,109,745.53 por la emisión del Permiso Único de Rodaje (PUR).

Modificación de la Ley 108-10

Sectores, vinculados a la industria del cine, trabajan en la modificación de los artículos 34 (incentivo a la producción local) y 39 (incentivo a la industria de cine extranjera). De igual forma, se ha planteado la posibilidad de eliminar el Consejo Intersectorial para la Promoción de la Actividad Cinematográfica (CIPAC) y el CCINE.

Sobre el tema, dijo no tener conocimiento, y destacó el rol del CIPAC. “El CIPAC es un órgano que tiene su propósito con representación pública y privada. Creo que, a lo largo de los años, ha demostrado que cumple su propósito, es bastante dinámico y es quien aprueba el incentivo; no sé cuál sería la lógica de quien está empujando eso. En el caso del CCINE, este es un órgano consultivo para la creación de políticas, no veo daño para que exista”.

Ante los comentarios de posibles cambios en los artículos 34 y 39, señaló que ha sostenido conversaciones en el Ministerio de Cultura sobre el particular.

“Lo que he tratado es que cualquier mejora que pueda implementar, se haría. La modificación a la Ley sería para hacer mejoras a favor del país”, comentó.