$!Emma Watson afirma que no es soltera, ella es su “autopareja”

La actriz Emma Watson afirmó que prefiere denominarse su “autopareja” en lugar de soltera.

La estrella que pronto cumplirá su 30 cumpleaños, y quien saltó a la fama como Hermione Granger en las películas de Harry Potter, dijo esta frase en una entrevista con British Vogue donde se refirió a las tensiones y la presión mediática de llegar a los 30 años.

“Estoy feliz soltera”, agregó: “Me tomó mucho tiempo, pero estoy muy feliz [de estar soltera]. Yo lo llamo autoemparejada”, es decir, que Emma es su propia pareja.

Esta peculiar declaración de Emma Watson recuerda un episodio de la popular serie de Fox “Glee”, cuando Jane Lynch, quien interpreta a la entrenadora de porristas Sue Sylvester, cuyo personaje era una soltera que se casó con ella misma.

Según informa CNN, la actriz y activista, cuyo cumpleaños es en abril, dijo que inicialmente no entendió el “alboroto” que rodeó el hecho de llegar a los 30 y admitió sentirse “estresada y ansiosa” por su próximo cumpleaños.

Ella contó a la revista British Vogue “Si no has construido una casa, si no tienes un esposo, si no tienes un bebé y estás cumpliendo 30 años, y no estás en un lugar increíblemente seguro y estable en tu carrera, o todavía está resolviendo las cosas... Hay una increíble cantidad de ansiedad”.

Watson regresa a la pantalla grande en el rol de Margaret “Meg” March en “Little Women” junto a Laura Dern y Meryl Streep. Todas son conocidas a través del activismo.

La entrevista completa aparecerá en la edición de diciembre de British Vogue.