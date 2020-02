$!En cartelera en RD “Parasite”, la película que conquisto los Premios Óscar

La edición 92 de los Premios Óscar concluyó con “Parasite” como la gran ganadora de la noche, no solo por la cantidad de premios recibidos, sino también por lo que estas victorias significan. Esta película dirigida por Bong Joon-ho y protagonizada por Song Kang-ho, Lee Seon-gyun, Jang Hye-jin, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-sik y Park So-dam vemos como Kim Ki-taek (Kang-ho Song) y su familia tratar de ingeniárselas para sobrevivir a pesar de que son pobres y todos están desempleados. Todo cambia cuando su hijo Ki-woo (Woo-sik Choi) se hace pasar por estudiante de universidad y consigue un trabajo como tutor de inglés para una chica de apellido Park que pertenece a una familia adinerada. Poco a poco, cada uno de los Kim se las ingenia para también obtener un trabajo con esa familia haciéndose pasar por profesionales que no están relacionados entre sí. Al principio el plan funciona a la perfección hasta que... bueno, no le haremos “spoiler”.